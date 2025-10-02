韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
南韓女團TWICE成員定延健康因素缺席巡演菲律賓站 曾因恐慌症暫停活動
曾獲選全球百大美女首位的周子瑜所屬人氣女團TWICE即將迎來出道10周年大日子，近日正舉行第六次全球巡迴演出，12月更將首次來港開騷，於啟德主場館舉行兩場演唱會。日前更公布明年更多巡演場次，於歐美等地舉行多場演唱會，亦會首度進軍台北大巨蛋開騷！不過，今日（2日）其所屬公司JYPE就宣布成員定延（Jeongyeon）因健康因素將缺席巡演菲律賓場，令一眾ONCE（TWICE粉絲名）非常擔心！
JYPE今日發出公告指定延因健康因素將未能出席菲律賓演唱會，公司經過慎重考量後決定以藝人健康優先，希望粉絲理解。JYPE對此感到非常抱歉，同時感謝粉絲一直以來的支持。
其實定延已非首次因傷病缺席或中斷活動，2020及2021年定延亦曾因恐慌症等心理因素暫停中斷活動，於2022年經治療、休養及堅毅意志重新站上舞台活動。近年，定延亦因頸椎間盤突出等傷病手術後需要服用含有類固醇藥物，身形發胖而備受爭議，因此對於是次定延再因健康暫停活動亦令ONCE非常心痛及擔心，紛紛留言希望定延「好好休息」及期待健康歸隊。
