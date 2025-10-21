不斷更新｜累計 21 名議員宣布棄選立法會
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟中國籍母親不幸墮樓，送院身亡。
警方指，火警發生在周一凌晨約 5 時 35 分，在一幢商住混合大樓內，住在二樓的女子 A 以噴射可燃性噴霧並點火的方式，嘗試殺死曱甴，形成小型火焰噴射器的效果，意外引發火警，火勢迅速蔓延至附近的床及雜物。
A 隨即報警，消防員在約 40 分鐘內將火撲滅，過程中住在五樓的中國籍女子 B 不幸身亡，當時 B 與丈夫抱著兩個月大嬰兒打開窗戶呼救，因相鄰大樓距離不到一米，成功由熱心市民伸出手接過嬰兒，B 的丈夫亦順利爬窗逃生。
到 B 嘗試爬過窗戶時不慎墮下，重傷送往亞洲大學醫院搶救，至早上約 10 時 40 分證實不治。警方表示，相信這家人因濃煙無法從樓梯逃生，被迫爬窗。
火警中另有八名住戶吸入濃煙不適，當局正申請拘捕令，將以「過失引致火災致人死傷」罪名起訴 A。
來源：Korea Times
其他人也在看
網上熱話｜母親iPhone被鎖 密碼竟是4年前勵德邨閘鎖 女兒急求揭感人故事
許多智能手機用戶常忘記了解鎖密碼，一名女網民周日（19日）在社交平台Threads發帖，急尋約四年前「勵德邨邨榮樓」的大門鐵閘密碼，她解釋其母親以該密碼作為iPhone解鎖密碼，卻因長期使用Face ID而忘記密碼，最終手機無電需要用返密碼輸入時方發現自己忘記了，撞了多次密碼後更令手機被暫時停用三小時，女兒更揭開雖然她am730 ・ 11 小時前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
城大副教授為免付「撻訂」賠償 涉以1000元賄賂地產代理
城市大學經濟及金融系副教授杜渡，涉於2022年租入住宅後「撻訂」，為免付 1.6 萬違約金，決定以1,000元賄賂美聯物業地產代理，要求地產代理隱瞞，被廉政公署起訴一項「向代理人提供利益」罪。被告今日（21日）在沙田裁判法院表明不認罪，裁判官押後至12月22日開審，控方會傳召兩名證人，辯方則有兩名被告以外的證人。被告繼am730 ・ 8 小時前
羅浮宮竊案︱七分鐘偷八件皇室珠寶 出動起重機、電鋸 解構 1991 年來最嚴重失竊案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】巴黎羅浮宮於當地時間周日早上發生震驚全球的珠寶劫案，四名頭戴頭套賊人駕駛配備起重臂的貨車闖入收藏法國皇室珠寶的阿波羅畫廊（Galerie d’Apollon），僅用約 7 分鐘便盜走八件無價珍藏後駕電單車逃逸。這宗被形容為 1991 年《蒙娜麗莎》失竊以來最嚴重的盜竊事件，顯示世界最著名博物館之一在安保系統上的漏洞，也令外界重新關注法國文化遺產的保護問題。Yahoo新聞 ・ 1 天前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Daniel Naroditsky離世 29歲國際象棋特級大師 頻道擁50萬訂閱｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】被喻為象棋「神童」的美國國際象棋特級大師丹尼爾·納羅迪茨基（Daniel Naroditsky）離世，終年 29 歲。Naroditsky 受訓及擔任教練的北卡羅來納州夏洛特國際象棋俱樂部周一（20日）向外證實其死訊，引述其家人表示「讓我們緬懷丹尼爾對國際象棋的熱情和熱愛，以及他帶給我們的快樂和靈感」，聲明中並未透露其死因。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
機場貨機墮海兩死 機管局姚兆聰指事故「很奇怪」 需尋黑盒搜證 爭取中午重開北跑道備用｜Yahoo
阿聯酋迪拜貨機昨早（20日）抵港降落，在跑道滑行時突然左轉，衝出跑道並撞爛鐵絲網，再撞到鐵絲網外的機場保安公司巡邏車後墮海，車上兩名職員死亡。民航意外調查機構已展開調查，需要尋回俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀。機管局機場運行執行總監姚兆聰表示，機管局今早與民航處巡視跑道，並正聯絡躉船公司清理飛機殘骸，目標在一星期內移走殘骸，之後有待調查小組在飛機內搜證。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
機場死亡事故｜華航 99 年墜毀「反肚」釀 3 死 93 年降啟德墮海｜Yahoo
阿聯酋航空公司貨機 EK9788 今早（20日）降落時，從北跑道滑出並墮海，造成兩名地勤車職員死亡。香港國際機場過去鮮有發生造成嚴重傷亡的事故。1999 年 8 月 22 日正值颱風森姆吹襲，中華航空一艘客機在惡劣天氣下降落時墜毀，機身翻轉起火，空難造成 3 死逾 200 傷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。法庭線 ・ 6 小時前
消防處利用無人機打擊非法燃油轉注 41次巡邏任務中搗破5次非法加油活動(黃穎芝報道)
【Now新聞台】消防處利用無人機打擊非法燃油轉注，在41次巡邏任務中，成功搗破5次非法加油活動。 當懷疑黑點發現有不尋常活動時，這架無人機就會出動，利用鏡頭聚焦觀察，確認不法分子正在非法加油後，即時聯絡地面「油擊特遣隊」執法，當場人贓並獲，不法分子無所遁形，在41次巡邏任務中 ，已成功搗破5次非法加油活動。消防處署理助理處長倪楚豐：「違法分子想逃避執法部門，會轉去較隱蔽的地方或在犯案後迅速離開，或者找些很隱蔽的地方，往往我們去到的時候已經很快離開現場。我們現在用無人機可以更確定哪個範圍，比起我們以前在不同地點安排人員長期監察，省卻了很多時間。」消防又會用手提拉曼光譜分析儀，透過雷射分析物質種類，來推斷樣本是否危險品，不用幾秒就可以得出結果，協助執法。消防處指，今年投訴數字由2023年的128宗，升至今年的500多宗，因此九月起展開全港性執法行動，搗破23個非法油站，提出47宗檢控，檢獲22萬公升柴油，市值約600萬元。而近日犯案趨勢上升，新成立的打擊非法燃油轉注活動策略小組上周召開首次會議，職責包括分享情報、制定策略及宣傳教育。倪楚豐：「策略小組其中一個目的就是與不同政府部門和業界建立now.com 新聞 ・ 4 小時前
機場貨機衝落海｜貨機降落衝出跑道 巡邏車被撞落海司機乘客不治 4機組人員送院（有片／持續更新）
香港國際機場發生致命航空事故。今日（20日）凌晨3時53分，一班從杜拜來港阿聯酋航空貨機，於機場北跑道降落時疑衝出跑道，與一輛在跑道巡邏車相撞，貨機滑出跑道墮海，機頭擱在岸邊，一半機身擱在海面上，機尾不知所蹤，巡邏車亦連人帶車被撞落海，車上兩人一度失蹤。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機奉召到場，於跑道上空am730 ・ 1 天前
雞排妹日本辦絕美婚禮！老公Akira「正臉意外被曝光」 她大方認了：有點像蔣萬安
藝人鄭家純（雞排妹）與日籍醫師Akira在日本輕井澤「森之美教堂」舉辦婚禮，浪漫圓了兩人多年前的約定，卻也意外讓Akira正面照外流曝光，引發熱議。對此，鄭家純親自發文說明是工作人員一時疏忽所致，不會責怪任何人，並以幽默態度回應：「好消息是：不會再有人懷疑我假結婚。壞消息是：我得面對Akira真的有點像蔣萬安這件事。」姊妹淘 ・ 9 小時前
高市早苗當選成為日本第一位女首相 昨與日本維新會簽訂執政聯盟協議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本今日（21 日）召開臨時國會，自民黨總裁高市早苗在眾議院全體會議的首相指名選舉中，當選為第 104 任首相，成為日本自 1885 年確立內閣制度以來，憲政史上首位女首相。現年 64 歲的高市稱，今日(21 日）是個起點，期望大家一起加強日本經濟、把日本變成為後代負責的國家。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
KK 園區被搗破？緬甸軍方稱奪回失地 釋放逾 2000 名工人 檢獲 30 部 Starlink 衛星終端機︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】緬甸軍方今日（20 日）表示，已奪回位於泰緬邊境、臭名昭著的詐騙園區 KK 園區，指該地過去五年一直是網上詐騙、洗黑錢及人口販運活動的重災區。當局稱在行動中「清理」園區，釋放超過 2,000 名被困工人，並查獲 30 部屬於美國企業家馬斯克旗下的 Starlink 衛星網絡終端機。Yahoo新聞 ・ 1 天前
杜德偉與子隔空同已故爸爸「合唱」 《脫掉》變行為藝術
【on.cc東網專訊】杜德偉(Alex)慶祝入行40周年，在紅館舉行一連兩場的《杜德偉GET UP 世界巡迴演唱會-香港站》昨晚(19日)尾場，哥哥杜德智、組合草蜢、李幸倪、呂方夫婦帶同囡囡、方力申、李樂詩、朱鑑然、ERROR的肥仔梁業、林敏驄、吳建豪和媽媽、李東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【壽司郎】牛奶味軟雪糕買一送一（21/10、28/10）
壽司郎突發雪糕買一送一！於10月21日及10月28日一連兩個星期一10:30am-5:00pm，惠顧牛奶味軟雪糕（原價$18）即可享買一送一，數量有限，售完即止！YAHOO著數 ・ 1 天前
4大抗炎蔬果汁食譜功效大公開，哈佛醫學院都大推「這杯」愈喝愈年輕、從內而外美麗健康
假如自覺肌膚狀態每況愈下，那麼抗炎蔬果汁可能會你的最佳選擇，讓維他命的攝取變得更簡單方便！Yahoo Style HK ・ 1 天前
55歲古天樂「惜字如金」的大智慧，古老闆在玄妙說話背後的想法：成功是沒有定義的
古天樂由「古仔」變成「古老闆」，再加上愈見豐厚的人生歷練，話不算很多的他，往往在公開場合或訪問中都惜字如金。但那些看似講咗等於冇講的的說話背後，無論是和生活還是電影相關，聽起來很玄妙的話，都不時蘊含著他的大智慧。花時間細味，就會看懂。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
孫藝珍新髮型是「櫻桃小丸子短髮」！首亮相甜到炸 粉絲驚呼：比婚前更少女！
其實過去的孫藝珍多以柔順長髮示人，展現優雅氣質與溫柔女人味，尤其她在婚後多次公開亮相時，一頭黑亮長髮更成為標誌造型！然而這次短髮一剪，不僅完全不違和，反而讓她的臉部線條更立體，笑起來更有鄰家女孩的甜感，彷彿從43歲回到23歲的青春模樣。從她現場被捕捉到的互動...styletc ・ 8 小時前
警深水埗截的士檢逾5萬元毒品 22歲男逃走不果與司機同被捕
西九龍總區衝鋒隊人員昨日(20日)上午約五時在深水埗區欽州街巡邏期間，發現一名男司機及一名男乘客在停泊於上址的一輛的士內形跡可疑，遂上前截查。男乘客曾企圖下車逃走，但被人員迅速截獲。 人員其後在該的士內檢獲5粒含有依托咪酯的煙彈。經調查後，人員亦於附近一垃圾桶檢獲59粒含有依托咪酯的煙彈，11包共重約15克的氯胺am730 ・ 8 小時前