南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟中國籍母親不幸墮樓，送院身亡。

警方指，火警發生在周一凌晨約 5 時 35 分，在一幢商住混合大樓內，住在二樓的女子 A 以噴射可燃性噴霧並點火的方式，嘗試殺死曱甴，形成小型火焰噴射器的效果，意外引發火警，火勢迅速蔓延至附近的床及雜物。

A 隨即報警，消防員在約 40 分鐘內將火撲滅，過程中住在五樓的中國籍女子 B 不幸身亡，當時 B 與丈夫抱著兩個月大嬰兒打開窗戶呼救，因相鄰大樓距離不到一米，成功由熱心市民伸出手接過嬰兒，B 的丈夫亦順利爬窗逃生。

到 B 嘗試爬過窗戶時不慎墮下，重傷送往亞洲大學醫院搶救，至早上約 10 時 40 分證實不治。警方表示，相信這家人因濃煙無法從樓梯逃生，被迫爬窗。

火警中另有八名住戶吸入濃煙不適，當局正申請拘捕令，將以「過失引致火災致人死傷」罪名起訴 A。

來源：Korea Times