南韓女足控男女待遇有別釀亞洲盃罷賽 足協稱協商中
（法新社首爾2日電） 南韓女足去年抱怨南韓足球協會（KFA）提供的訓練環境與條件極差，且具「歧視性」，與男足待遇形成鮮明對比。球員揚言若未獲改善將拒絕參加下個月在澳洲舉行的女子亞洲盃。
南韓足壇高層今天表示正與球員協商，預期國家隊將依計畫準備賽事。
球隊去年9月撰寫並於1月公開的聲明指出，球員交通得搭乘使人精疲力盡的長途巴士與經濟艙航班，同時被迫住在遠離訓練場地的「不合格」住宿點。
南韓足協官員表示：「我們正持續與球員對話以解決這個問題，並依時程推動我們的訓練。」
這名官員補充說，管理機構將於2月中旬召集球員參加賽前訓練營。
球員抱怨機場接送與訓練裝備費用都得自付。
球員當時撰寫的聲明表示，如果南韓足協未能在10月17日前回應，他們將「暫停參與所有與即將到來的2026年亞足聯女子亞洲盃（AFC Women's Asian Cup）相關訓練」並拒絕參賽。
聲明補充說，女足與男足國家隊待遇，存有「明顯且不可否認的差異」。
法新社取得的南韓足協內部文件顯示，在2025年總額130萬美元的年度國家隊預算中，分配給女足的比例不到10%。
共有12支球隊參賽的亞足聯女子亞洲盃（AFC Women's Asian Cup）將於3月1日至21日在澳洲舉行。南韓首輪將與地主國澳洲、伊朗及菲律賓同組。
曾在英格蘭切爾西球團（Chelsea）效力8年的中場球員池笑然（Ji So-yun，音譯）近日表示：「感覺球員待遇不符國家隊身分」，「我帶著沉重的心情，認為有必要採取行動尋求改變。」
