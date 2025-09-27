南韓官員暗示 美國北韓APEC峰會場邊可能晤談

（法新社首爾27日電） 根據南韓外交部官員，首爾當局「不排除」美國及北韓今年在亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會場邊舉行會議的可能性。

2019年時任美國總統川普（Donald Trump）和北韓領導人金正恩高調會晤，但雙方在緩解制裁及北韓核武發展做出讓步方面未達共識，此後華府與平壤關係陷入冰點。

北韓一再宣告其核武國家身分「不可逆轉」，但金正恩最近釋出有意與美國重啟對話的訊號。

南韓外交部不具名高階官員昨天在紐約表示，這類會談可能在APEC峰會場邊舉行。今年APEC峰會將於10月底在南韓慶州市登場，川普預計出席。

當被問及美國與北韓可能舉行會談一事，這名南韓官員回應：「我們不排除這樣的可能性。」

這位南韓官員未說明美國與北韓的會談可能在哪裡舉辦，或以什麼方式進行。

川普今年8月曾提到，他希望再次會晤北韓領導人，也許就在今年實現。