南韓對中國旅行團試行免簽 享支付寶優惠 反華示威者遭禁足明洞商圈｜Yahoo

韓國首爾明洞購物區 (Photo by Yao Qilin/Xinhua via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】南韓周一（29 日）起對中國團體遊客試行免簽政策，容許 3 人或以上的中國團體旅客免簽入境，措施將維持至明年六月。惟韓國民間反華情緒日益高漲，當地不時有反對中國遊客的示威遊行，總統李在明早前公開批評示威「擾亂秩序」，警方加強巡邏，並禁止示威者進入明洞商圈。

首批1700內地客湧往明洞

免簽政策實施首日，隨着大型豪華郵輪「夢想號」載逾二千人由天津抵達仁川港，首批約 1700 名中國遊客湧到首爾明洞，昨日下午多架旅遊巴已抵達明洞樂天免稅店，帶動當地零售生意。

廣告 廣告

樂天免稅店表示，平日一般接待約 1000 名中國遊客，新措施實施後人流明顯增加。有中國遊客在美妝店 Olive Young 購買多盒在小紅書上認識的面膜，亦有人展示在北村韓屋村購入的零食，稱以往辦理旅遊簽證需時約一個月，如今能免簽來韓「方便得多」。

為迎接中國團客回流，明洞街頭懸掛了由明洞觀光特區協會、支付平台及銀聯設置的歡迎橫幅。協會安排當地三分之二、約 500 間商舖，向使用支付寶或銀聯的中國遊客提供 5% 折扣優惠。銀聯更在明洞劇場附近設立宣傳攤位，顧客如在社交媒體上分享用卡消費證明可獲贈禮品。

大型零售商亦加快部署。Olive Young 表示已為 129 間位於熱門旅遊區的分店補貨，規模相當於一年中最大促銷活動的貨量。樂天超市則宣布今日在包括首爾站分店在內的 10 間分店推出「K-Food Festa」，針對中國遊客喜愛的商品提供高達五折優惠。

示威者沿路辱罵中國遊客

不過，免簽措施同時引發部分憂慮，當地反華情緒日益高漲，至 9 月明洞仍不時有反華示威，部分示威者舉起「反對中國遊客免簽」、「國民安全優先於中國觀光」等標語，沿路辱罵中國遊客，甚至殃及其他亞洲旅客。

總統李在明於 9 月 11 日批評相關示威「擾亂秩序」，警方加強巡邏，並禁止示威者進入明洞商圈。有當地商戶持相反意見，認為更多遊客到訪才能生存，對示威活動感到憂心，明洞觀光特區協會秘書長朴洙敦（Park Soo-don）表示，若示威再持續，「不只中國，日本或其他外國人看到也會覺得可怕吧。」

來源：Korea Times