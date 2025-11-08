iHerb雙11優惠全網限時74折
南韓慶州擁52處世界文化遺產 旅行社指鄰近城市直航太少影響港人到訪(羅泳思報道)
【Now新聞台】剛舉辦了APEC峰會的南韓慶州擁有不少歷史遺址，其中52處被列入世界文化遺產地區。但有旅行社認為當地沒有國際機場，鄰近城市釜山等的直航班次亦太少，影響港人到訪意欲。
距離釜山一個多小時車程的慶州被譽為「無圍牆的博物館」，隨處可見一千年前新羅王朝時期作為古都的歷史遺址，包括當年的觀星設備瞻星臺、大陵苑及佛國寺等等，共有52處被列為世界文化遺產，去年就吸引逾100萬人次外國旅客到訪。
荷蘭旅客Lianne Bosch：「我們剛到這裡，在韓屋裡吃了一餐非常好的飯。這裡較釜山的高樓大廈好，因為這裡較傳統些，氛圍也安靜及平和些。」
澳門旅客黎先生：「我來過三次，因為第一有美景，第二就是有歷史。日本也去得多，但就是南韓便宜些，若有時吝嗇些時就來南韓。」
古蹟以外，附近皇理團路很多舊韓屋改建而成的特色餐廳和商店等，不少遊客都喜歡去打卡。當地地接社導遊表示，這裡的機場沒有國際線，大部分外地旅行團也是由釜山出發來這裡一日遊。
當地地接社導遊李先生：「通常平均一個月接待4至5團(台灣團)，算是比較多，夏天季節像是放假期間，多的時候可能接待7至8團。」
這裡還有電動觀光車可租用，90分鐘約3萬韓圜，方便去附近不同景點，不過如果像記者沒有車牌就不能租用。
本港赴南韓團費一般約三千至五千元，旅行社稱，去釜山等南部的直航班次不多，令到這些旅行團只佔整體南韓團約一成。
旅行社主席禤國全：「因為去過首爾的客人量多，大家若再去南韓就想去新地方，我們希望航空公司看到客量有需求，將運力增強，方便客人可以舒適地直飛到南部的釜山、大邱、慶州玩。」
由九月底起，南韓政府向中國3人以上的團體旅客試行免簽證入境政策，期望帶來一百萬人次內地客和刺激當地旅遊業。
#要聞
