南韓慶州翻新韓屋成人氣餐廳 港學者倡借鏡活化(羅泳思報道)

【Now新聞台】南韓的千年古都慶州，除了有大量歷史遺址，亦保留了韓屋文化，當地不少餐廳和民宿等均由舊韓屋改建而成，不過都遇到成本和材料不足的問題。

慶州旅遊景點區內，這間開業七年的人氣餐廳，是有六十多年歷史的韓屋。負責人稱，對傳統韓屋有情意結，所以購入現址後，保留古色古香的屋脊瓦磚、橫樑和木柱等，用一年多翻新修葺，包括將紙窗改成玻璃，又裝修廚房。

餐廳負責人金奇滿：「我們努力保留韓屋的原貌，但缺乏專門修葺的工匠，費用也不菲，整個工程耗時較長，屋頂的瓦片、門框等，為保留這些韓屋原有的特徵，花了一些時間 ，翻修花費約1.5億韓圜(約80萬港元)。」

由於韓屋建築材料，例如木材等較稀有，加上當地政府希望保留古城特色，所以對新興建的韓屋建築會提供補助，這間餐廳活化時沒有資助，而每月的維護和夏天的冷氣費逾五千港元，負責人認為仍然值得。

金奇滿：「後面桌子的客人進來時，都讚嘆這裡很精美，對於曾住在韓屋以及在韓屋工作的我來說，韓屋是個悠閒和寬敞的空間，看著會覺得很精美，感到很餘裕。」

傳統上，韓國人喜歡在這些又大又平的木床休息乘涼，所以餐廳都擺放多張木床，讓客人在等位的時候坐。

有研究歷史建築保育的學者，認為香港的荔枝窩貼近韓屋形式，與唐樓等舊建築一樣，值得活化成不同新用途，亦需要政府拆牆鬆綁。

港大房地產及建設系助理教授余家聲：「始終會有煮食、用火，所以需要為了得到食肆牌照，而要符合建築和防火安全，所以其實將村屋變成食肆都不簡單，(唐樓)在重建前能有適當維護，絕對可以延長其壽命，以及考慮轉作其他急切用途，例如青年旅社、中轉屋等。」

他建議政府提供更多誘因，吸引業主保留具價值的建築。

