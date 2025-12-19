lululemon年末大減價低至3折
南韓擬將脫髮治療納入醫保 李在明形容「生死攸關」 醫學界質疑應優先處理重症︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓總統李在明近日提出，研究將脫髮治療納入國民健康保險，認為相關治療已不再只是美容問題，形容是「生死攸關」。有關建議引起社會熱議，雖然獲部分民眾支持，但醫學界及輿論質疑，在國民健康保險長期面對財政壓力下，政府資源是否應優先用於更嚴重疾病。
綜合外媒報道，李在明於本周出席簡報會時向官員提出上述構想。他表示，過往社會將脫髮醫療視為美容項目，但現時不少人已將問題看成影響生活及心理的重要因素。南韓國民健康保險目前只涵蓋因疾病導致的脫髮治療，對於遺傳性脫髮則不在保障範圍內，因相關情況不被視為危及生命。
建議獲網民支持
官方數據顯示，去年因脫髮而到醫院求診的 24 萬人中，約 40 % 為 20 至 30 多歲人士。有關建議在社交平台上獲得部分網民支持，有人形容李在明為「史上最佳總統」。不過，亦有意見質疑政策動機及實際需要。
不過，亦有人關注國民健康保險的財政狀況。官方資料顯示，國民健康保險去年錄得 11.4 兆韓圜赤字（約 6,000 億元），同時正面對人口老化帶來的長遠壓力。
李在明表示，若脫髮治療納入保障，可考慮設立補貼上限，以減輕制度負擔。不過，醫界團體認為，政府資源應優先用於更嚴重的疾病。亦有網民指出，社會仍面對自殺率偏高及女性面對歧視等問題，質疑脫髮治療的優先次序。
2022 年曾以脫髮議題作政綱
李在明過往亦曾以脫髮議題作為政綱。在 2022 年總統選舉期間，他曾就相關問題接觸患者意見，並拍攝與脫髮相關的宣傳短片，惟當時被批評為爭取年輕男性選民的手段。該次選舉中，李在明落敗；今次勝選後，競選期間未再主打相關議題。
李在明同日亦提出，研究將肥胖症藥物納入國民健康保險，認為現行制度未能回應年輕人的需要。
