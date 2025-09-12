南韓機場工會預告罷工至中秋假期 仁川等15個機場料受影響 要求調整輪班制、增人手｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓機場工會本周宣布，將於 9 月 19 日至 10 月 9 日發起罷工，預料持續至中秋假期。工會包括南韓 15 個機場成員，屆時仁川、金浦等多個主要機場運作或受影響。

料1.5萬人參與 佔六成員工

由15個機場工會組成的全國機場勞工聯合會，周二在首爾龍山總統府外舉行記者會，宣布將由下周五發起罷工，預計有 1.5 萬人參與，佔總人手超過六成。工會要求仁川國際機場公社、韓國機場公社回應訴求，包括要求調整輪班制度。現時安排為「三班兩輪」，即連續兩日日班，再連續兩日夜班，導致員工休息不足，單是今年仁川機場已發生至少7宗工傷事故。

廣告 廣告

工會要求改為「四班兩輪」，以減輕夜班對健康的影響。南韓職業安全與健康研究院早前研究指出，輪班與夜班工作令健康風險較一般工時增加 53.1%。

去年仁川機場擴建後人手不足

除了工時安排外，工會亦要求增加人手，特別是去年仁川機場完成擴建後，現有人手不足以應付運作。工會表示，提出的要求是確保「最基本的安全工作環境和機場安全」。

今次是全國15個機場工會首度聯合發起罷工，動員規模較以往大。據報參與罷工職員主要負責機場基本運作，包括設施及跑道維護、消防及電力設備管理等。雖然當地法律列明需維持航空交通運作，但若人手不足，料仍會導致安檢擠塞及航班延誤。

在南韓，中秋節與農曆新年並列為兩大重要節日，今年中秋假緊接開天節（10月3日）、週末及其後的韓文日（10 月 9 日），不少民眾會放長假。據今年農曆新年假期數字，南韓在十日假期內有 433 萬人次乘搭飛機出行，多個機場因客流過多出現延誤，引起外界擔心若下月罷工，延誤情況或更為嚴重。

來源：Straits Times