南韓氣象主播遭職場欺凌自殺 涉事電視台宣布改革 死者母親：女兒的死不致徒然︱Yahoo

前氣象主播吳尤安娜

【Yahoo新聞報道】南韓公營電視台 MBC 早前因前氣象主播吳尤安娜（Oh Yoanna）自殺事件而引起社會關注。她生前遭受職場欺凌，但由於被歸類為自由工作者，未被納入勞工法保障，令外界質疑電視台長期依賴非正式員工的制度。

綜合韓國傳媒報道，南韓僱傭勞動部於今年 5 月確認吳尤安娜曾遭不當對待，但裁定案件不屬「職場霸凌」。事件引發社會爭議，家屬要求 MBC 正式道歉並改革人事制度。

MBC 昨日（15 日）在首爾舉行記者會，總裁 Ahn Hyung-joon、管理層及吳尤安娜母親等人出席。記者會開始時全場默哀，隨後雙方簽署協議書，確立補償及改革安排。總裁在會上向家屬正式致歉，並交予母親一張榮譽員工證，母親手持女兒的員工證哭泣。

母親在現場宣讀聲明，指「要求將氣象主播轉為長期僱員、落實防止再發措施及獲得道歉，都是為了讓女兒的死不致徒然」。她又表示，雖然有人質疑安排，但她認為「這既是還女兒清白，也是防止悲劇重演的必要改革」，並強調新制度不應影響現職氣象主播的工作。

將設「氣象與氣候專員」一職

不過，公司內部對此決定出現分歧，部分員工批評僅氣象主播獲得保障，忽視其他非正式職位，如節目助理及行政人員。MBC 其後宣布正考慮把範圍擴大至其他部門，並需視乎勞動檢查及法律審查結果。

新方案下，MBC 將設立「氣象與氣候專員」一職，現有合約制氣象主播合約屆滿後，可與外部申請者一同面試，並在同等條件下接受評核。

代表吳尤安娜家屬參與談判的律師表示，MBC 的改革是正面一步，但批評公司仍沿用「過時勞工觀念」，指非正式員工與正式職員一樣，從事持續且關鍵的工作，理應享有長期僱傭保障。

生前留17頁筆記詳錄欺凌經過 母MBC門外絕食

28 歲的吳尤安娜於去年 9 月自殺身亡。她曾留下 17 頁筆記，詳細記錄受欺凌經過並點名 4 名涉事者。其母在今年 9 月為女兒逝世一周年時，於 MBC 門外發起為期 28 日的絕食抗議，最終在 10 月 5 日與 MBC 達成協議後結束。