盤點南韓演藝圈手足檔！BLACKPINK Jisoo親姊登綜藝、IVE張員瑛、TWICE定延，高顏值基因超強！
BLACKPINK成員Jisoo的親姊金智允，近日宣布將會參與綜藝節目《SuperSeller: Incentive Game》，節目中將會邀請40多位網紅直播帶貨，看看誰的銷量比較高。事實上，南韓娛樂圈有不少親兄弟姊妹以偶像、演員出道，一起在娛樂圈奮鬥，我們現在就來看看有誰吧！
金智允＆BLACKPINK Jisoo
今年35歲的金智允，過去曾經擔任過大韓航空空服員，目前則是以KOL、參與時尚活動為主，IG的粉絲數高達55萬。
張多雅＆IVE張員瑛
IVE人氣成員張員瑛因為參加姊姊畢業典禮時被星探挖掘，隨後成為練習生並參加選秀節目《PRODUCE 48》，最後以第1名成績獲得IZ*ONE中心位置出道，團體結束後再次以IVE成員出道，人氣超高的她，手上代言接不完；而姊姊張多雅則是在去年以電視劇《金字塔遊戲》正式出道。由於妹妹是人氣偶像，她的首部作品又直接拿到女配角，讓許多網友不看好，但隨著電視劇播出，她也靠著演技說服觀眾，並逐漸將「張員瑛姊姊」的標籤撕掉。
李彩演＆ITZY李彩領
李彩演和李彩領2013年曾一起參加《K-pop Star 3》，以強勁舞蹈實力獲得JYP娛樂創辦人朴軫永肯定，雖然沒有進入總決賽，但兩人一起被簽進JYP娛樂。之後李彩演成為WM娛樂練習生，並參加《PRODUCE 48》第3季，最終以12名成為限定組合IZ*ONE的成員活動2年6個月，現在則是以SOLO歌手活動；而妹妹李彩領則繼續留在JYP娛樂，並於2019年以ITZY出道。
TXT休寧凱＆Kep1er休寧巴伊葉
TXT德韓混血美國籍成員休寧凱，和在選秀節目《Girls Planet 999》拿下第2名、以女團Kep1er出道的休寧巴伊葉是兄妹關係，而他們還有一位大姊Lea，是女團VIVA的成員，三姊弟都是高顏值。
孔明＆NCT道英
看起來完全走不同路線的演員孔明，和SM娛樂男團NCT成員道英是親兄弟，他們的本名分別是金東炫和金東營，因為哥哥使用的是連姓氏都不同的藝名，不少人對於兩人是兄弟還感到衝擊呢！
孔升妍＆TWICE定延
TWICE成員定延的親姐姐就是演員孔升妍，孔升妍還曾經在SM娛樂當了10年的練習生，曾是f(x)、Red Velvet的候選出道成員之一，之後才轉型成為演員出道，姐妹倆曾一起在《人氣歌謠》擔任主持人。
