南韓當局籲秋季遠足勿坐草地 慎防蜱蟲叮咬 病死率高達 18.5%︱Yahoo

市民在秋季野外活動時保持警覺，避免直接坐在草地上

【Yahoo健康】南韓當局呼籲市民在秋季野外活動時保持警覺，避免直接坐在草地上，以防感染恙蟲病（scrub typhus，又稱叢林斑疹傷寒）及嚴重發熱伴血小板減少綜合症（SFTS）等由蜱蟲傳播的疾病。這兩種疾病在 10 月及 11 月最為常見，尤其在秋收季節及遠足、露營活動增加之際，感染風險顯著上升。

綜合外媒報道，恙蟲病是由帶有恙蟲病立克次體（Orientia tsutsugamushi）的幼蟎叮咬引致。南韓疾病管理廳（KDCA）數據顯示，每年約有 6,000 宗病例，多集中於秋季。患者在感染後約一至三星期內會出現發冷、發燒及頭痛等症狀，常被誤以為普通感冒。若及早接受抗生素治療，可完全康復；但若延誤治療，可能引發肺炎、腦膜炎或腎衰竭等嚴重併發症。

廣告 廣告

切勿直接坐或躺在草地上，應墊上防水墊。

SFTS 無疫苗或特效治療方法

SFTS 則由長角血蜱（Haemaphysalis longicornis）叮咬傳播，其攜帶 SFTS 病毒。南韓每年約錄得 200 宗病例，多在 10 月出現。患者會出現高燒、嘔吐等症狀，病死率高達 18.5%，是現時最致命的節肢動物傳染病之一。由於暫時沒有疫苗或特效治療方法，預防是最有效的保護措施。

專家提醒，避免被蜱蟲叮咬是預防感染的關鍵。外出時應穿著長袖上衣、長褲及襪子，減少皮膚外露，並使用驅蟲劑。同時，切勿直接坐或躺在草地上，應墊上防水墊；活動後要盡快洗澡及清洗衣物。若發現蜱蟲附著皮膚，切勿徒手拔除，應即時求醫以安全移除。

高麗大學安岩醫院感染內科教授 Yoon Young-kyung 表示，氣候變化令蜱蟲活動期逐年延長，增加感染風險。她提醒，若在野外活動後一至三星期內出現嘔吐、腹瀉、頭痛或高燒等症狀，應立即求醫接受治療。