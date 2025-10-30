南韓直擊｜李家超已抵慶州準備出席APEC會議 料會與習近平會面或交流

【Now新聞台】中美元首預計今日稍後在南韓釜山會面。本台記者羅泳思本港時間早上約9時在南韓慶州的APEC會議媒體中心報道，美國總統特朗普已從慶州前往釜山，國家主席習近平亦正乘專機前往釜山金海國際機場，相信會面長達三至四小時，討論貿易、關稅與芬太尼等議題。

習近平此行除了國事訪問南韓，亦會出席APEC會議，預計到時會發表重要講話。

同樣與會的行政長官李家超昨天已抵達慶州，預料他有機會在APEC會議期間與習近平會面或交流。