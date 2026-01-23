南韓破紀錄遣返 73 名駐柬詐騙犯 涉款逾 2 億港元 有人整容潛逃︱Yahoo

今次返國的 73 人涉嫌合共騙取 869 名南韓受害人 486 億韓圜。REUTERS/Kim Soo-hyeon

【Yahoo新聞報道】73 名涉在柬埔寨參與詐騙及性剝削罪行的韓國籍疑犯，今日（23 日）被遣返並抵達韓國仁川國際機場，成為南韓歷來最大規模的海外疑犯遣返行動。相關人士搭乘大韓航空班機回國，在金邊機場登機後，韓方人員隨即執行逮捕令。根據韓國法律，國家旗艦航空公司的飛機被視為國土延伸，因此可在機上拘捕。

涉騙2.5億港元

綜合外媒報道，青瓦台總統府表示，今次返國的 73 人涉嫌合共騙取 869 名南韓受害人 486 億韓圜（約 2.5 億港元），金額創下同類案件新高，打破去年 10 月從柬埔寨遣返 64 名疑犯的紀錄。

根據韓國法律，國家旗艦航空公司的飛機被視為國土延伸，因此可在機上拘捕。REUTERS/Kim Soo-hyeon

利用深偽技術假虛構身份

當局指出，返國人士中有 70 人涉及網上詐騙，包括情緣騙案及虛假投資計劃，主要透過私人通訊平台行騙，其餘 3 人則涉及挾持人質、搶劫及非法賭博等罪名。警方透露，部分疑犯利用深偽技術虛構身份，向 104 名受害人騙取約 120 億韓圜，亦有人假冒投資專家，向年輕人及退休人士詐騙約 194 億韓圜。

調查亦發現，有疑犯涉嫌在犯下針對未成年人的性罪行後潛逃至柬埔寨，亦有人被指在當地禁錮他人從事詐騙活動，並向受害人家屬勒索金錢。警方補充，其中一名疑犯曾透過整容改變外貌後潛逃，最終仍被拘捕。

返國人士中有 70 人涉及網上詐騙，包括情緣騙案及虛假投資計劃。REUTERS/Kim Soo-hyeon

去年 8 月南韓學生在柬埔寨被虐待致死

南韓政府近月加強打擊海外詐騙及跨國犯罪網絡，源於去年 8 月一名南韓大學生在柬埔寨被犯罪集團虐待致死，引發社會關注。事件揭發愈來愈多南韓人被高薪工作誘騙前往當地，之後被迫在暴力及禁錮下參與網上詐騙。

南韓政府其後成立跨部門專責小組應對跨國犯罪，並在同月展開多次遣返行動。總統府發言人表示，若容許嚴重罪犯長期滯留海外，或會向社會發出錯誤訊號，亦增加重犯風險，政府將持續採取強硬措施，直至針對南韓人的海外詐騙網絡被徹底瓦解。