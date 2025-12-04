南韓稱6名國民遭北韓扣留 誓言提供協助

（法新社首爾4日電） 南韓總統府今天證實，6名南韓公民被北韓扣留多年。此前，總統李在明在外媒簡報會上，似乎對這些人的困境一無所知。

昨天當被問及在北韓被拘留的南韓人時，李在明回答：「我是第一次聽說事。」

隨後，總統辦公室發聲明，這6名國民包括基督教傳教士和脫北者，自2013年至2016年間被捕以來，一直被關押，他們面臨的指控包括間諜罪。

其中4人已被平壤點名，北韓指控他們犯有間諜罪。在這個威權國家，此類指控將面臨嚴厲的刑罰，包括死刑。

聲明指出：「在南北對話與交流長期中斷的情況下，分裂所帶來的痛苦仍在持續，將透過努力盡速重啟南北對話來解決此問題」