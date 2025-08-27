南韓立法限制學生使用手機 小學至高中課堂全面禁用 歐美多國已禁止︱Yahoo

韓國新法適用於全國小學、初中及高中。

【Yahoo新聞報道】南韓國會通過《初等及中等教育法》修訂案，禁止學生在課堂上使用手機及智能裝置，新法將於 2026 年 3 月 1 日生效，適用於全國小學、初中及高中。法案最終以 115 票贊成、31 票反對及 17 票棄權，在 163 名出席議員中獲通過。

綜合外媒報道，教育部表示，修例為旨在保障學生學習權利及教師的教學環境。課堂時間一律禁止使用手機，但在教育需要或緊急情況下，經學校或教師批准可作例外。對於殘疾或有特殊教育需要的學生，則容許使用輔助裝置。

四分之一人口過度依賴手機

韓國政府調查顯示，全國約四分之一人口過度依賴手機，當中 10 至 19 歲比例高達 43%。不少家長憂慮，子女長時間瀏覽社交媒體，影響學習、社交及心理健康，甚至引發校園欺凌。

有家長指出，子女即使與同學聊天，仍會忍不住轉回手機，導致難以專注於人際互動及課堂學習。亦有人憂慮網上欺凌嚴重，兒童在社交平台互相辱罵。

韓國 10 至 19 歲過度依賴手機比例高達 43%。(Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

全國教職員工會憂侵犯學生權利

提出議案的議員趙正勳表示，參考了多國經驗，並強調「有大量科學與醫學證據證明，沉迷智能手機對學生腦部發展和情緒成長造成嚴重影響」。

教師團體對新法存在分歧。韓國教師聯合會支持立法，並指出近七成教師認為課堂經常受手機干擾，有學生甚至因手機被限制而辱罵或攻擊老師。不過，全國教職員工會則未有統一立場，有教師擔心法例侵犯學生使用手機的權利。

巴西今年開始禁止在課堂攸用手機，學生在放學才可取回電話。(Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

全球多國陸續收緊手機使用規範

全球多國近年陸續收緊校園手機使用規範，除了韓國，美國多個州份、歐洲與南美洲亦相繼立法或推行禁令。美國例如德州自 2025 學年起全面禁止學生在上課日內使用手機，佛羅里達、印第安納、俄亥俄等州也已通過類似法案，部分更要求學校建立沒收制度，確保學生無法在課堂與休息時間使用。

在歐洲，法國早於 2018 年已全面禁止 15 歲以下學生使用手機，葡萄牙、荷蘭與芬蘭近年亦相繼跟進，並強調有助減少欺凌與提升專注力。

巴西則在 2025 年初通過全國性法律，規定小學與中學學生不得於課堂或走廊使用手機。中國部分省份、孟加拉、馬來西亞等地亦早有規定，嚴格限制學生攜帶或使用手機。