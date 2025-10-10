南韓統一教「真母」韓鶴子遭正式起訴 涉嫌送 CHANEL 手袋賄賂前第一夫人｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】被指行賄前總統尹錫悅妻子金建希的「統一教」會長韓鶴子，今日（10 日）被南韓特別檢察小組正式起訴，涉及違反《政治資金法》及銷毀證據等 4 罪。

根據案情，現年 83 歲的韓鶴子，被指與一名鄭姓的教會幹部合謀，在 2022 年大選前向國民力量黨議員權性東提供 1 億韓圜（約 55.8 萬港元），換取若尹錫悅當選總統後，能為教會謀取利益。

被指向金建希送 CHANEL 袋

此外，韓鶴子又被指向金建希贈送一條名貴項鍊和一個 CHANEL 名牌手袋，並指使一名教會幹部在警方調查前，銷毀她涉嫌海外賭博的相關證據。

特別檢察小組曾經三度傳召韓鶴子接受盤問，但韓鶴子屢次以健康問題為由不現身，導致檢控方在未進行進一步盤問的情況下提出起訴。

曾否認指控稱「對政治無興趣」

韓鶴子在 9 月 22 日曾乘坐輪椅抵達首爾中央地方法院，出席審核拘捕令的聆訊，她在法院未有回應傳媒提問。對於指控，韓鶴子持續否認，聲稱從未下令或批准提供非法資金或禮物，也從未命令教會官員銷毀證據。她又在聆訊時指，她只是一個宗教領袖，對政治毫無興趣。法院之後在翌日裁定，韓鶴子有毀滅證據之虞，批准控方將她羈押。

至於金建希已經因為涉嫌炒股、介入選舉和收賄等指控，在 8 月中被法院裁定羈押；尹錫悅則因為去年 12 月的戒嚴事件而被控內亂罪，目前仍被羈押，過去多次已經以健康為由缺席聆訊。

「統一教」被批評有邪教色彩

韓鶴子被信徒尊稱為「真母」，是 2012 年逝世的「統一教」創辦人文鮮明的遺孀。該教會於 1954 年成立，長期備受爭議，被外界批評帶有邪教色彩，信眾被稱為「文鮮明信徒」。

教會教義圍繞文鮮明是「耶穌再臨」，並以舉行大型集體婚禮聞名。統一教現時在全球仍有大量信徒，並控制建築、醫療、傳媒等產業。