南韓統一教「真母」韓鶴子 涉名牌袋賄賂前第一夫人 面臨收押候審︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓具爭議的「統一教」教會領袖韓鶴子（Han Hak-ja）周一乘坐輪椅抵達首爾中央地方法院，出席審核拘捕令的聆訊，案件涉及涉嫌行賄前第一夫人金建希（Kim Keon Hee）。韓鶴子在法院未有回應傳媒提問。
綜合外媒報道，檢方指控韓鶴子與前教會幹部合謀，在 2022 年大選前向國民力量黨議員權性東提供 1 億韓圓（約 55.8 萬港元），換取若尹錫悅當選總統後，能為教會謀取利益。她亦涉嫌以教會資金購買名牌手袋及項鍊送予金建希，以尋求關照。若法院批准拘捕令，韓鶴子將被收押。
金建希正被拘留 曾否認收受禮物
特別檢察官同時調查她是否與前第一夫人合謀收受賄賂，以推動教會商業利益。韓鶴子否認曾贈送名牌袋及珠寶予金建希，而金建希目前亦被拘留，並將於本周出庭受審，案件涉及她在丈夫短暫執政前後的貪腐指控。她同樣否認收受教會禮物。
「統一教」被批評有邪教色彩
韓鶴子被信徒尊稱為「真母」，是 2012 年逝世的「統一教」創辦人文鮮明（Moon Sun-myung）遺孀。該教會於 1954 年成立，長期備受爭議，被外界批評帶有邪教色彩，信眾被稱為「文鮮明信徒」。
教會教義圍繞文鮮明是「耶穌再臨」，並以舉行大型集體婚禮聞名。統一教現時在全球仍有大量信徒，並控制建築、醫療、傳媒等產業。
前總統尹錫悅已於 4 月被彈劾下台，去年 12 月下令戒嚴以打壓政敵失敗，目前亦被羈押，正接受另一宗涉及叛亂的審訊。
