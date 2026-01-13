南韓統一教面臨瓦解 宗教界促取締 李在明認同：已對社會造成嚴重傷害｜Yahoo

周一(12日)韓國總統李在明在首爾青瓦台會見韓國主要宗教領袖（圖片：青瓦台）

【Yahoo 新聞報道】屢陷「政教勾結」醜聞的「統一教」（世界和平統一家庭聯合會）在南韓面臨瓦解，早前被稱為「真母」的韓鶴子涉向前總統尹錫悅夫人金建希等人行賄，正被警方立案調查。南韓多個主要宗教團體領袖近日呼籲，應取締包括統一教等「非法、異端宗教組織」，總統李在明（Lee Jae Myung）周一（12 日） 在首爾青瓦台與各代表會面時表示認同。

宗教團體：政教勾結須嚴肅處理

南韓總統府發言人表示，來自佛教、新教、天主教等 7 個主要宗教團體代表周一在青瓦台與總統會面，期間提到統一教 (Unification Church) 、新天地耶穌教會 (Shincheonji Church of Jesus) 等組織，對社會造成嚴重傷害，對此表達關注。宗教界代表認為，政治與宗教之間的不當勾連，已對民眾生活帶來重大負面影響，必須嚴肅處理。

發言人指，宗教領袖向總統表示，若取締危害人民及國家的宗教團體，將獲得社會支持，又建議將有關組織的資產用作賠償受害者。

李在明：問題棘手

李在明回應表示，認同相關看法，他表示，「這是一個棘手的問題，但有關團體對社會造成的傷害長期未有受到有效制止，情況已相當嚴重。」

南韓正就多宗涉及政界、統一教及新天地的賄賂指控展開調查。統一教被指涉嫌向多名政界人士行賄，干預政黨初選和選舉；新天地教會則被指動員信眾於 2022年總統大選前加入國民力量黨，企圖影響黨內初選。

南韓檢方與警方上周已成立聯合調查小組，跟進相關指控；文化體育觀光部亦正審視相關法律條件，以推動取締統一教的程序。