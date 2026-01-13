渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
南韓統一部：金正恩維安工作負責人完成更替
（法新社首爾13日電） 南韓今天指出，北韓領導人金正恩已經更換3個主管他人身安全維護工作的國家機構負責人。這是這位獨裁者可能日益憂心暗殺陰謀的跡象。
負責處理對平壤關係的南韓統一部指出，3個主管金正恩安全工作的國家機構，其負責人已經完成更替。
統一部指出，去年10月北韓舉行閱兵式時發現相關人事異動。
韓聯社報導，北韓勞動黨中央委員會護衛處處長、國務委員會警衛局局長、護衛司令部司令都進行人事調整，但相關調整的具體時間和原因尚不明確。
專家指出，尤其負責防禦無人機或電子攻擊的護衛司令出現人事變動，可能與金正恩決定派兵支援俄羅斯在烏克蘭的戰爭有關。
韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）分析師洪?（Hong Min，音譯）告訴法新社：「從2024年10月金正恩派遣北韓軍隊赴俄羅斯後，就發現金正恩的維安模式出現變化。」
他同時表示：「由於（對俄羅斯的）部署引發國際高度關注，金正恩可能評估恐有烏克蘭人參與的刺殺行動。」
南韓情報機構此前也曾表示，北韓出於對金正恩遭遇刺殺風險的考量而提升警衛警戒級別。
分析家表示，本月美國抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動也很可能升高平壤的安全顧慮。
北韓領導層一直指控華府意圖推翻其政權，長期憂心會發生類似的所謂「斬首行動」。對他們而言，美軍那場行動猶如噩夢場景。
其他人也在看
紐時：美軍機偽裝民用機空襲疑似運毒船 恐構成戰爭罪
（法新社華盛頓12日電） 「紐約時報」（The New York Times）今天報導，美國五角大廈去年將一架軍用飛機偽裝成民用機，首次對涉嫌運毒船隻發動空襲，造成11人喪生。自去年9月以來，美軍至少發動30次空襲，造成至少107人死亡，其中19次發生於東太平洋，6次在加勒比海，另有5次地點不明。法新社 ・ 5 小時前
歐洲27國擬聯合出兵對抗美軍 保護格陵蘭與北極
美國與歐洲長期以來的盟友關係，近期出現明顯裂痕，甚至升高至劍拔弩張的程度。最新消息指出，歐盟正因美國可能以武力奪取丹麥領土格陵蘭島而高度警戒，並討論由 27 個成員國共同組建一支聯合部隊，以防範美軍行動。鉅亨網 ・ 1 天前
美國「五角大廈薄餅指數」再度狂飆 達美樂薄餅訂單激增1000%
據美國媒體周一（12 日）報導，美國國務院要求美國公民立即離開伊朗，且「五角大廈薄餅指數」再度狂飆，其中達美樂薄餅訂單激增 1000%。鉅亨網 ・ 7 小時前
特朗普自封「委內瑞拉代總統」委內瑞拉回應！
委內瑞拉代總統羅德里格斯周一（12 日）表示，執政委內瑞拉的「只有代總統和一位被美國強行控制的總統」。外界普遍認為，羅德里格斯此番表態是對美國總統特朗普自封委內瑞拉代總統的回應。鉅亨網 ・ 11 小時前
川普曾嗆「我也不喜歡你」 澳駐美大使陸克文提前卸任
（法新社雪梨13日電） 澳洲政府今天表示，駐美國大使陸克文（Kevin Rudd）將離任，結束3年任期。陸克文是精通中文的前職業外交官，他是在拜登執政期間獲任命為大使，澳洲政府當時希望他在中國事務上的專長，能讓他在華府發揮影響力。法新社 ・ 3 小時前
若最高法院裁定關稅違法 特朗普：「我們就完蛋了」
美國總統特朗普週一 (12 日) 警告，如果最高法院裁定他無權單方面實施大規模關稅，美國「就完蛋了」，並表示政府將難以退還已經徵收的關稅款項。鉅亨網 ・ 14 小時前
英國啟動夜幕計劃 研發新型深打彈道導彈支援烏克蘭
英國政府已宣佈啟動「Nightfall」計劃，旨在研發新型地面發射彈道導彈，以支援烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭。「Nightfall」計劃是一項競賽，旨在迅速開發一種地面發射的彈道導彈。這種導彈能夠搭載 440 磅（約 200 公斤）的戰鬥部，射程超過 310 英里（約 500 公里）。它將設計用於高威脅的戰場，並能在強大的電磁干擾環境中運行。這些新型戰術彈道導彈將有助於提升烏克蘭的火力，並協助其鎖定關...TechRitual ・ 23 小時前
特朗普：格陵蘭島僅靠狗拉雪橇防衛 美國無論如何都要拿下格陵蘭島
在搭乘「空軍一號」專機從美國佛羅里達州返回華盛頓途中，美國總統特朗普周日（11 日）晚對隨行媒體人員談及丹麥自治領地格陵蘭島時再次聲稱，「格陵蘭島僅靠狗拉雪橇防衛——不管用什麼辦法，美國都要拿下格陵蘭島，格陵蘭島應該達成交易」。鉅亨網 ・ 1 天前
歐盟官員：若美國以軍事手段奪取格陵蘭 北約將走向終結
歐盟負責防務的高階官員庫比柳斯周一（12 日）表示，如丹麥提出請求，歐盟可為格陵蘭島提供安全支持，並警告若美國以軍事手段奪取格陵蘭島，將意味著北約（NATO）「走向終結」。鉅亨網 ・ 10 小時前
克魯明：中國倘失巨額貿盈恐陷衰退
中國去年貿易順差首次突破一萬億美元，消息引發全球關注。諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）最近撰文，指中國貿易順差自2020年開始持續大幅增長，導致其他國家的製造業產出及就業減少，但中國領導層拒絕刺激消費、拒絕加強社會保障體系，故在追求經濟增長下，必須維持巨額貿易順差才能穩定經濟；否則，如果沒有巨額貿易順差，鑑於消費需求不足，中國經濟將陷入深度衰退。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國石油封鎖！兩艘中國油輪掉頭 原計劃前往委內瑞拉運油
美國政府迄今仍對委內瑞拉實施石油禁運，LSEG 周一（12 日）的航運數據顯示，兩艘懸掛中國國旗的油輪掉頭返回亞洲，原計劃駛往委內瑞拉裝載石油。鉅亨網 ・ 8 小時前
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響： ● 意義重大 卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。法新社 ・ 1 天前
取代10萬駐歐美軍 歐盟執委：應評估設歐洲聯合軍
（法新社布魯塞爾11日電） 歐盟執行委員會防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）今天表示，歐盟各國應評估是否建立一支聯合軍隊，有朝一日能取代駐紮歐洲的美軍。庫比柳斯提出，歐盟可考慮建立一支強大的常備「歐洲軍隊」，規模達10萬人，以更有效地保護歐陸。法新社 ・ 1 天前
北韓痛批美國「厚顏無恥」 濫用聯合國平台
（法新社首爾12日電） 北韓今天譴責美國損害聯合國地位的行徑「厚顏無恥」，並指控華府犯下「極其可惡的犯罪行為」。聲明還指控美國「厚顏無恥、非法且不道德的行為」，以及「為了自身單方面利益而嘲弄聯合國」。法新社 ・ 1 天前
全美各地串連示威！ICE探員槍殺美公民引爆蝴蝶效應 多州緊急立法禁濫權：全面驅逐
上周末，數十座美國主要城市爆發超過 1000 場遊行示威，抗議移民與海關執法局 (ICE) 人員上周三 (7 日) 在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍打死 37 歲美國籍女子蕾妮 · 古德。這起事件重新揭開這座城市的傷疤，使其再次籠罩在 2020 年黑人男子佛洛伊德遭警察「跪殺」的陰影之下。鉅亨網 ・ 1 天前
伊朗示威持續逾兩周 政府動員數萬支持者上街 哈梅內伊：粉碎了外國敵人圖謀｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】伊朗因經濟困境觸發的反政府示威持續逾兩星期，據總部設於美國的「人權活動新聞社」，因衝突及鎮壓造成的死亡人數已至少 572 人，逾萬人被捕。伊朗政府周一（12 日）動員數萬名支持者在首都德黑蘭上街，以展示政權力量。美國總統特朗普警告，隨著示威者死亡人數增加，及當局鎮壓行動持續，美方可能需要採取行動。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
伊朗示威︱女性焚燒哈梅內伊畫像點燃香煙 同時挑戰神權政治、女性社會規範︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】 伊朗近日爆發新一輪全國示威，群眾對經濟困境及生活條件惡化表達強烈不滿。社交平台廣泛流傳多段影片，一名年輕女性焚燒伊朗最高元首哈梅內伊（Ali Khamenei）的畫像，並利用畫像燃起的火焰點燃香煙。這種行為將焚燒政治領袖肖像與女性抽煙結合，展現出對神權政治及女性社會規範的雙重否定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
彭博：川普對伊朗貿易國祭25%關稅 恐打亂美中貿易停火
美國總統川普周一 (12 日) 宣布對與伊朗有貿易往來的國家加徵新關稅，考量到中國是伊朗石油的最大買家，此舉可能會擾亂美國與中國之間為期一年的貿易停火協議。 川普周一在社群媒體上貼文中說：「任何與伊朗伊斯蘭共和國做生意的國家，對美國的一切交易都將徵收 25% 的關稅。」他並補充鉅亨網 ・ 4 小時前
重建委國石油業 維多與托克奪首批業務
美國總統特朗普早前表示，美國石油業巨頭將向委內瑞拉投資數十億美元，以迅速重建委國的石油業。路透報道，美國對加拉加斯採取軍事行動後，首批獲得業務的公司不是美國大型油企，而是總部位於荷蘭的貿易商維多公司(Vitol)與總部位於新加坡的同業托克集團(Trafigura)。托克與維多已獲得初步特別許可，可洽談和出口委內瑞拉原油，托克行政總裁Richard Holtum在白宮與特朗普會面時表示，托克將於本周裝載第一批船貨。路透引述4位熟悉談判的業內人士稱，美國政府選擇這些大型貿易商的原因，在於它們更適合迅速恢復委內瑞拉的石油出口。這是美方在展開重建工作前首要任務，以便在美國的監督下，出口收入能夠為委內瑞拉臨時總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)的政府提供資金。白宮官員表示，以創紀錄的速度確保銷售首批委內瑞拉原油，這對美國與委內瑞拉人民都有利。促進初步的石油銷售至關重要，以確保資金回流委內瑞拉用於日常服務至關重要，並建立維持穩定生產、銷售及煉油流程的機制。白宮會議的3位與會者稱，相關貿易商之所以能贏得委內瑞拉石油出口交易，也因為它們的風險承受能力更強，而且比大型上市石油公司更靈活。目前infocast ・ 3 小時前
路透社：美官員稱委內瑞拉行動為打擊中國野心 華府續關注中方在巴拿馬運河影響力｜Yahoo
美國月初突襲委內瑞拉並捉拿總統馬杜羅，此舉直接衝擊中國在拉美經濟控制力。路透社引述特朗普政府消息稱，委內瑞拉行動是為了打擊中國的野心，說明中方透過巨額貸款拉攏委內瑞拉，並以換取廉價石油的日子已完結。Yahoo新聞 ・ 1 天前