南韓網紅帥到被以為是「AI生成」！IG粉絲突破400萬，撕漫級顏值太超現實！
南韓網紅全昌河（전창하）在IG上有超過430萬粉絲，由於宛如AI生成般的面貌、精壯身材，許多人一開始都以為那是AI虛擬模特兒生成圖，卻沒想到這位「真人撕漫男」真的存在，並正一步步在演藝圈中展現實力。
1996年出生、身高176公分，來自大邱的全昌河，原本只是個平凡的大學生，因為在社群上分享幾張帥照意外爆紅，2022年更受邀擔任韓國大鐘獎宣傳大使，憑著AI級的臉蛋瞬間成為話題焦點。之後他參與BL劇《再一次初戀》演出，接著陸續與M.A.C、Fendi等國際品牌合作拍攝廣告，今年更受邀現身時裝週，氣場與顏值雙爆表。
他曾經在YouTube分享自己唱歌的影片，也讓外界猜測他是否會以K-Pop偶像身分出道，但全昌河在訪問中明確表示，自己更嚮往成為一名專業演員，他認為演戲能探索更多面向，也能帶來挑戰與成長。
