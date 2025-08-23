南韓總統李在明派特使團訪華 將向習近平遞交親筆信

科技媒體The Information引述知情人士報道稱，英偉達(美：NVDA)已通知部分零部件供應商暫停H20相關的生產作業。H20是英偉達專為中國市場設計的晶片。 另外，就近期市場盛傳中央政府出手限制國有企業購買英偉達的H20晶片，英國《金融時報》引述多位知情人士報道，中國國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會和工業和信息化部之所以採取行動，是因為美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)關於晶片出口的言論，被中國官員認為「具侮辱性」。 盧特尼克7月15日接受CNBC採訪時表示，美國「不會把最好的產品賣給他們，第二好的也不會，甚至連第三好的都不會」。他還說，「你想要賣給中國人足夠的量，讓他們的開發者對美國技術上癮，這就是我們的想法。」 知情人士透露，中國高層領導人認為這些言論「具侮辱性」，促使政策制定者尋求限制中國科技公司購買輝達晶片的方法。消息人士指出，這導致中國科技集團暫緩或大幅縮減H20的訂單。

Fortune Insight ・ 1 天前