南韓總統訪華｜李在明用小米手機與習近平自拍 南韓網民批冷落三星｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓總統李在明周日（4 日）展開訪華行程，期間與中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席國宴後玩自拍，由李在明高舉一部小米手機掌鏡。照片其後在社交平台廣傳，意外令中國品牌小米成為焦點，南韓本土品牌 Samsung（三星）會長李在鎔此次亦有隨團，有網民指畫面令 Samsung 尷尬，「（南韓總統）自拍竟不是用三星，而是小米？」

習近平去年11月相贈 「後門梗」惹議

李在明周一時在官方社交平台 X 分享一張自拍照，畫面顯示李在明手持小米手機，與習近平一同自拍。據報該部手機為習近平去年11月1日在韓國慶APEC峰會期間贈送予李在明的禮物，當時習近平更戲稱「看看有沒有後門」，引起李在明捧腹大笑。

李在明自拍後發文寫道「相片質素如何？」，又形容該張合照為「一生難得一見的珍貴照片」。外界關注李在明所使用的手機，相關照片迅速在多個社交平台廣傳，並引起科技圈討論。

有意見指，南韓總統在重要外交場合使用中國品牌手機自拍，畫面本身已具象徵性，有科技評論形容，若李在明當日使用三星手機自拍，或可成為展示南韓科技實力的重要時刻，但最終卻由小米成為焦點。

小米成焦點 分析：影響品牌形象

南韓網民對此亦持批評態度，有網民直言「自拍竟然不是用三星，而是小米？」亦有人質疑李在明此舉是否對三星不利。有網民提到，三星電子會長李在鎔此次隨同總統出訪，卻未能在相關畫面中突顯三星產品，成了三星的尷尬時刻（Awkward moment for Samsung）。

三星過去長期被視為南韓最具代表性的科技企業，旗下智能手機亦廣泛為政府官員使用，與南韓出口導向的科技形象緊密相連。今次事件令競爭對手小米在國際舞台獲得高度曝光，因而在國內引起關注。

對小米而言，相關自拍照在全球社交平台曝光，特別是在中國網絡社群中被大量轉載，有中國網民形容為品牌國際影響力提升的象徵。有產業分析師認為，事件短期內未必直接影響銷量，但在競爭激烈的全球智能手機市場中，對品牌形象或具一定影響。

來源：Korea Times