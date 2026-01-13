南韓總統造訪日相家鄉 將舉行日韓領袖會談

（法新社東京13日電） 韓國總統李在明今天前往日本首相高市早苗的故鄉奈良縣，準備與高市舉行雙邊會談。

兩名領袖今天下午將在奈良縣一間飯店舉行會談，明天將共同訪問法隆寺。

這是高市與李在明第二度會面，兩人上一次會晤是在去年10月30日的韓國慶州，雙方藉亞太經濟合作會議（APEC）峰會，舉行場邊會談。

奈良與朝鮮半島淵源深厚，許多古代移民曾從朝鮮半島帶來佛教、建築等技術。

這場會談的時間點正逢中日關係惡化。高市可能也希望藉由展現日韓領袖之間的高度互信，向國內外傳達兩國關係正朝向未來與穩定方向發展。