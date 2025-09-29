南韓自殺人數創新高 40 代人口自殺率首超癌症︱Yahoo

南韓。

【Yahoo健康】南韓自殺問題持續惡化，官方數據顯示， 2024 年全國共有 14,872 人自殺身亡，為近 13 年以來最多。自殺長期是南韓青少年及年輕成人的頭號死因，如今更首次在 40 多歲人口中超越癌症，成為最主要的死亡原因，僅高齡群組的自殺率出現下降。

綜合外媒報道，南韓統計廳 9 月 25 日公布， 2024 年有 14,872 人自殺身亡，按年增加 6.4%，自殺人數為近 13 年新高。全國自殺率升至每 10 萬人有 29.1 宗死亡，創 2011 年以來最高，幾乎是經濟合作與發展組織（OECD）平均水平 10.8 的 3 倍。男性自殺率為女性的 2.5 倍。

40多歲自殺死因佔26%

數據顯示，自殺長期為南韓青少年、20 多歲及 30 多歲人口的主要死因，如今更在 40 多歲群組中佔 26%，超越癌症的 24.5%。

其他年齡層的自殺比例亦上升。青少年死亡中，自殺佔 48.2%，高於前一年的 46.1%；30 多歲人群的比例則由 40.2% 升至 44.4%。唯獨 70 多歲及 80 歲以上群組的自殺率出現下降。

總死亡人數按年上升 1.7%

南韓 2024 年總死亡人數為 358,569 人，比前年上升 1.7%。癌症仍是全國首要死因，接近所有死亡的四分之一。心臟病在死因排名中居第二，每 10 萬人有 65.7 宗死亡，其後依次為肺炎、腦血管疾病、自殺、阿茲海默症、糖尿病及高血壓疾病。

隨着人口迅速老化，南韓 80 歲以上人士的死亡佔總數 54.1%，比 10 年前上升 15.3 個百分點。專家指出，人口高齡化、慢性疾病與自殺率上升，正對公共醫療政策帶來日益複雜的挑戰。當局承認，雖然多年來推動減少自殺的政策，但南韓自殺率依然在 OECD 成員國中最高，必須推出更全面的措施應對。