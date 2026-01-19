南韓與義大利 同意擴大AI、太空與國防產業合作

（法新社首爾19日電） 南韓與義大利今天在首爾舉行雙邊高峰會，同意擴大在人工智慧（AI）、太空及國防產業的合作，並承諾共同因應「全球性挑戰」。

南韓總統李在明在總統辦公室主持峰會，接待來訪的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。這是近20年來義大利領袖首度訪問南韓。

李在明在會後與這位極右翼領袖共同出席場合時表示，兩國將「進一步把合作視野拓展至人工智慧、太空及航空等先進產業」。

他並補充說：「此外，雙方也將在國防產業方面，依據各自優勢，推動互補性的合作。」

近年來，南韓已崛起為主要武器出口國，隨著俄羅斯對烏克蘭的長期戰爭持續，中歐與東歐國家，包括波蘭，紛紛與南韓製造商簽署軍購合約。

梅洛尼與李在明亦討論在研究、觀光與文化等領域方面的交流，並重申對朝鮮半島非核化的承諾。

青瓦台表示，義大利是南韓在歐盟的第4大貿易夥伴。

梅洛尼訪問南韓是其亞洲行的一部分，她這次出訪的國家還包括日本與阿曼。