南韓訪港旅客人次去年按年增一倍 羅淑佩：繼續加強宣傳景點盛事

羅淑佩(右)與專誠赴當地參展的漫畫家交流。(羅淑佩FB)

文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，去年南韓訪港旅客有85萬人次，按年增加超過一倍，今年至今亦錄得雙位數升幅，當局將繼續加強向南韓旅客推廣具吸引力的景點和盛事。

與赴當地漫畫家目標一致

剛從南韓回港的羅淑佩在社交平台指，日前在南韓首爾出席的「香港周2025@首爾」開幕典禮及系列活動，涉及不同範疇，包括香港芭蕾舞團的《羅密歐與茱麗葉》表演、香港漫畫文化展，以及在當地新興潮流文化區聖水洞舉行的首爾香港時裝秀暨時裝展等。

羅淑佩說，現場聽取專誠赴當地參展的漫畫家解說後，發現他們都十分鍾情創作，而且很想將港漫動力帶到全世界，認為他們與政府的目標明確兼一致。她又指，康文署、文創產業發展處和相關合作機構，都有全方位向南韓展示香港疫後的活力澎湃、色彩繽紛、熱情好客一面。

