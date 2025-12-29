南韓軍方為主戰坦克配備自製反無人機防護裝置

最近在網上流傳的圖片顯示，韓國軍方正在積極測試新的前線裝甲防護措施。這些照片顯示，韓國陸軍的 K2 黑豹主戰坦克在最近的裝甲訓練演習中安裝了即興的反無人機防護籠。坦克似乎在實彈環境中運行，這表明這一改裝是在現實戰鬥條件下進行評估，而不是僅僅作為概念或閱兵場的升級。

隨著價格低廉的第一人稱視角無人機和懸停彈藥在多個衝突區域造成顯著的裝甲損失，即使是有限的適應證據也具有戰略意義。在新曝光的圖片中，韓國的 K2 黑豹主戰坦克可以看到在全隱蔽和戰鬥配置下進行演練。這款約 123,000 磅、三人座的第四代平台，配備 4.7 吋 L55 光滑膛炮和先進的火控系統，似乎在炮塔頂部安裝了額外的結構。

這一改裝由焊接金屬框架和網狀面板構成的矩形籠架組成，通常被稱為「防護籠」。該結構延伸至炮塔頂部，覆蓋指揮官和炮手的位置，並設有幾英寸的間隙。此類間隙通常旨在干擾從上方攻擊的彈藥或無人機投送的爆炸物。防護籠的設計旨在避免干擾坦克的主要功能，開口允許主炮正常移動，並保持傳感器和頂部武器可用。

儘管改變了炮塔的形狀，但該結構似乎只是簡單的附加裝置，並不影響車身、側面裝甲或離地間隙，表明這是一種在不減少坦克機動性的情況下提高防護的嘗試。來自同一組照片的額外畫面捕捉到一排 K2 坦克位於射擊線上，其中一輛車輛在主炮發射的瞬間被凍結，明亮的炮口閃光可見，反無人機防護籠仍然安裝著。

幾輛同樣經過改裝的坦克在實彈環境中的出現，強烈表明這是一項協調的單位級試驗，而非單一實驗車輛。韓國的實驗反映了全球更廣泛的趨勢，隨著俄烏戰爭的開始，各國軍隊已經為坦克添加即興金屬籠架，通常被稱為「防護籠」、「燒烤架」或「烤肉架」，以保護坦克免受無人機和上方攻擊彈藥的威脅。

這些結構有助於引發提前引爆、偏轉攻擊或阻擋針對炮塔頂部的小型無人機。在 K2 的情況下，防護籠覆蓋了炮塔和車組人員進入口，可能減少無人機投擲爆炸物或成型彈藥的影響。實彈測試表明，車組人員正在學習如何在增加的重量和稍微改變的視野下操作，將小的限制與對空中威脅的額外保護進行權衡。

