南韓軍方：北韓朝日本海發射一「拋射體」

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
高市早苗再談台海危機：若日本袖手旁觀 日美同盟恐將瓦解
日本首相高市早苗近日再度就台海情勢發表談話，強調若日本在台灣發生衝突時選擇置身事外，日本與美國的戰略同盟關係將瓦解，但她同時也刻意淡化先前引發爭議、被解讀為可能動用武力的說法。鉅亨網 ・ 3 小時前
川普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統川普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的鉅亨網 ・ 14 小時前
壞帳風險｜委內瑞拉擬「走數」 拒承認前任政府任何債務 中國或面臨500億美元壞帳
隨著委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)倒台後，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodr...BossMind ・ 2 小時前
呂特：若無美國相挺 歐洲自我防衛根本在作夢
（法新社布魯塞爾26日電） 北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）今天警告，，儘管有人呼籲歐洲應自立自強，但歐洲若沒有美國，根本無法自行防衛。法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）隨即反擊呂特的說法，他晚間在社群平台X發文表示，「歐洲人可以、也必須為自身安全負起責任」。法新社 ・ 1 小時前
當世界逐步倒退回二戰前的國際秩序，「中等強國」面臨前所未有的新挑戰
BBC 2002 年1月，我曾受邀在哥倫比亞大學新聞學院的一場會議上發表主題演講。在那之前幾個月前，兩架飛機撞上世界貿易中心雙子塔。當時的紐約還負著傷痕，你能從人們的臉上看得出來。 在演講中，我開頭談到美國對我的意義。我說：「我出生於二戰結束後15年，那是一個由美國塑造的世界。我所出生的西歐和平、安全、日益繁榮，這很大程度是美國成就的。」 我接著談到美國軍力如何贏得歐洲戰場，阻止蘇聯勢力進一步西擴。 ...BBC News 中文 ・ 23 小時前
委內瑞拉領導人稱已經「受夠了」美國的干涉與指手畫腳
【彭博】— 委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯周日在安索阿特吉州向國家石油公司員工發表演講時表示，委內瑞拉已經「受夠了」美國干涉。Bloomberg ・ 16 小時前
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」｜Yahoo
國務院今早（27 日）免去政制及內地事務局局長曾國衞局長職務。行政長官李家超今早（27 日）出席行政會議前，跟曾國衞一起見記者。李家超表示，曾國衞早前因為健康問題而提出辭職，經討論後接納他的請辭，並提請中央。李家超表示會物色新局長人選，期間由副局長胡健民署任。曾國衞發言時就表示，他的前列腺癌指數一直高企，經檢查及多種治療後未見改善，在完成立法會選舉的重要任務後，經思考以及跟家人商討後，決定向李家超請辭。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
貝森特：卡尼在與特朗普通話中收回在達沃斯言論
美國財長貝森特表示，加拿大總理卡尼周一(26日)與美國總統特朗普通電話時，已收回他上周在達沃斯發表的一些不當言論。 卡尼在達沃斯發表講話稱，基於規則的國際秩序已結束，敦促中等強國必須共同採取行動，指責強國正在利用經濟脅迫來達到目的。在卡尼發表演說後，特朗普撤回加拿大加入「和平委員會」的邀請，並威脅若加拿大與中國達成貿易協議，美國將對加拿大商品徵收100%的關稅。 貝森特在訪問中重申，加拿大一直依賴美國，若美國對加拿大商品加徵更多關稅，對加拿大而言將是一場災難。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 3 小時前
美代表團突訪烏斯華雅 阿根廷反對黨質疑意圖
（法新社布宜諾斯艾利斯26日電） 阿根廷反對黨今天批評美國國會議員團突訪國境南方，有南極門戶之稱火地島首府烏斯華雅（Ushuaia），認為此舉顯示華盛頓恐對此區域有興趣。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）向來是美國總統川普（Donald Trump）親密盟友，美國政府飛機未經事先宣布即抵達烏斯華雅，反對黨懷疑米雷伊是否意圖與美國在當地建立聯合海軍基地。法新社 ・ 1 小時前
明尼阿波利斯槍擊 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊
（法新社華盛頓25日電） 美國前總統歐巴馬和夫人蜜雪兒．歐巴馬和蜜雪兒．法新社 ・ 1 天前
美軍林肯號航艦打擊群抵中東
（法新社華盛頓26日電） 美國軍方今天表示，「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航空母艦打擊群已抵達中東，大幅提升美國在這個地區的軍事力量。負責指揮美軍在這個地區行動的中央司令部（US Central Command）在社群平台X發文說，這支打擊群「目前部署於中東，以促進區域安全與穩定」。法新社 ・ 1 小時前
曾國衞任內推動「完善」選舉 國安法生效後遭美國制裁 辦公室放習近平瓷碟｜Yahoo
國務院按照《基本法》規定，並根據行政長官李家超建議，決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞今早就指，他的前列腺癌指數一直高企，治療後未見改善，因此在完成去年 12 月的立法會選舉後，向李家超提出請辭。曾國衞入境處系統出身，2020 年 4 月獲時任特首林鄭月娥納入政府問責班子，一直出任政制及內地事務局局長，並成功過渡到本屆政府。曾國衞在局長任內需要處理中央「完善」本港選舉制度後的多場選舉，包括第七屆和第八屆立法會選舉，以及 2023 年的區議會選舉，期間政府接連出招力谷投票率，但 3 場選舉的投票率都徘徊在 30% 左右。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
川普使美國「中東化」？紐時分析ICE暴力執法、納坦雅胡、哈瑪斯的危險交集
《紐約時報》專欄作家佛里曼指出，美國 ICE 暴力執法與加薩戰爭背後，反映相同的政治病灶：領導人為選舉操作暴力，犧牲法治、道德與民主，2026 年選舉成為真正戰場。鉅亨網 ・ 22 小時前
川普貶低北約阿富汗付出！英法德丹麥齊聲反彈
美國總統川普聲稱阿富汗戰爭期間「美國不需要北約盟國」，並指歐洲盟友遠離前線，引發法國、英國、丹麥、義大利、德國等國強烈反彈。各國領袖痛批言論侮辱陣亡士兵，也凸顯北約內部裂痕加深。鉅亨網 ・ 1 天前
社署：政府建議下月一日起調高長生津和綜援金額2.2%
社署表示，政府按既定機制，根據社會保障援助物價指數按年變動，建議綜援計劃標準項目金額和公共福利金計劃(即高齡津貼、長者生活津貼和傷殘津貼)津貼金額由2月1日起上調2.2%。 政府將盡快就調整建議諮詢財委會。如獲財委會批准，調整後的金額會追溯至2月1日起生效。此外，政府亦計劃根據相關機制調整綜援計劃租金津貼最高金額，並追溯至2月1日起生效。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 22 小時前
加總理：無意與中國達自貿協議 美財長警告加徵華關稅
加拿大總理卡尼早前到訪中國並達成減關稅協議，卻引起美國總統特朗普不滿，威脅若中加達成貿易協議，將對加拿大貨品徵收100%關稅。卡尼周日稱，加國無意尋求與中國達成自由貿易協議，最近與中方達成的協議僅是削減部分產業的關稅。美國財長貝森特周日受訪時，除了重申對加方的100%關稅威脅，還警告中國或面臨額外懲罰包括關稅。卡尼本月16日於北京與國家主席習近平會晤，同意向中國電動汽車每年提供4.9萬輛的配額，並享6.1%最惠國關稅待遇，撤除100%附加稅，被指向中方釋出善意重建中加關係。卡尼預期華將對加國油菜籽降低關稅。貝森特形容卡尼的做法是「180度大轉彎」，加拿大數月前才與美國因中國的傾銷，一起對中國鋼鐵徵高關稅，歐洲也採取相同措施。貝森特警告若加拿大與中國達成自貿協議，將成為中國平價商品輸往美國的門戶，並進入美國供應鏈，特別是汽車製造業。他指，美加市場高度一體化，產品可在生產過程中來回兩國邊境6次。am730 ・ 12 小時前
美國發布新版國防戰略報告 對中新提法引關注
美國國防部上周五（23 日）發布 2026 年國防戰略報告，多家國際媒體關注到新版國防戰略報告沒有提及台灣，關於中國的新提法也引發關注。鉅亨網 ・ 1 天前
對台決策更集中於習近平！專家解析陸最高將領落馬、解放軍陷入領導真空
中國解放軍高層出現罕見震盪，中央軍委副主席張又俠與上將劉振立遭清洗，軍委成員僅剩習近平與張升民。《BBC》分析指出，軍中反貪恐涉及權力鬥爭，已造成領導真空，未來對台軍事決策恐更加集中於習近平個人。鉅亨網 ・ 1 小時前
加拿大稱貿易多元化勢在必行 該國總理將訪問印度、澳大利亞
【彭博】— 儘管特朗普政府再度作出威脅，但加拿大外交部長Anita Anand表示，加方不會停下其向美國以外市場尋求貿易多元化的腳步。Bloomberg ・ 1 天前
明尼蘇達致命槍擊案 矽谷人士同感憂心：遲早出現在灣區
明尼蘇達州明尼阿波利斯 24 日發生的聯邦移民執法人員槍擊致死案，不僅奪走了一名公民的性命，更在千里之外的矽谷引發強烈震盪。37 歲的 Alex Pretti 曾是明尼蘇達州退伍軍人管理局 (VA) 醫院的護理師，他在川普政府執行鉅亨網 ・ 1 天前