南韓軍方：北韓朝日本海發射一「拋射體」

BBC 2002 年1月，我曾受邀在哥倫比亞大學新聞學院的一場會議上發表主題演講。在那之前幾個月前，兩架飛機撞上世界貿易中心雙子塔。當時的紐約還負著傷痕，你能從人們的臉上看得出來。 在演講中，我開頭談到美國對我的意義。我說：「我出生於二戰結束後15年，那是一個由美國塑造的世界。我所出生的西歐和平、安全、日益繁榮，這很大程度是美國成就的。」 我接著談到美國軍力如何贏得歐洲戰場，阻止蘇聯勢力進一步西擴。 ...

BBC News 中文 ・ 23 小時前