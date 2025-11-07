南韓軍方：北韓發射不明彈道飛彈

（法新社首爾7日電） 南韓軍方表示，北韓今天發射至少一枚彈道飛彈。大約一週前，美國總統川普批准南韓建造核動力潛艦的計畫。

南韓合同參謀本部表示：「北韓向東海發射了一枚不明彈道飛彈。」此處的東海也稱為日本海。

一週前，川普宣布南韓將在美國境內建造潛艦，而核子技術是美國最敏感且保護最嚴密的軍事機密之一。

與必須定期浮上海面充電的柴油動力潛艦不同，核動力潛艦能長時間潛航。

分析人士指出，發展核動力潛艦將使南韓海軍及國防產業基礎邁向重大突破，並使南韓成為全球少數擁有此類潛艦的國家之一。