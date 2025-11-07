南韓軍方：北韓發射不明彈道飛彈

針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
其他人也在看
關稅敗訴更可怕？特朗普恐換更狠招 企業風險陰霾難散
美國最高法院本周在針對總統川普依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 加徵全球性關稅的聽證中，對其行政授權提出尖銳質疑，引發市場認為這些關稅恐面臨遭撤銷的風險。不過，貿易律師與企業界普遍認為，即便川普最終敗訴，鉅亨網 ・ 13 小時前
特朗普與習近平會晤時直接要求釋放黎智英 消息人士：總統暗示釋放有利美中關係 習有參與討論｜Yahoo
《路透社》引述 3 名消息人士及一名美國官員透露，總統特朗普上周四（10 月 30 日）在南韓釜山跟國家主席習近平會面時，促請習近平釋放壹傳媒創辦人黎智英。其中一名消息人士指，特朗普在會上就此問題花了不到 5 分鐘時間，他並未討論釋放黎智英的具體協議，而是提及 77 歲的黎智英因為國安案件長期還押，健康情況令人擔憂。Yahoo新聞 ・ 1 天前
美軍試射洲際飛彈 提前通報俄羅斯
美國空軍全球打擊司令部周三（5 日）從加州范登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵 3」洲際彈道飛彈。鉅亨網 ・ 1 天前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 1 天前
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 1 天前
美國兩架B-52轟炸機飛越委內瑞拉外海
（法新社華盛頓6日電） 飛航追蹤數據顯示，兩架美國B-52轟炸機今天飛越加勒比海，沿著委內瑞拉海岸飛行，這是近幾週美軍戰機第4次在加勒比海展現軍事力量。美國也命令「福特號」（USS Gerald R. Ford）航空母艦打擊群駛往拉丁美洲，並將F-35匿蹤戰機部署至波多黎各，目前有6艘美國海軍軍艦在加勒比海執行所謂的緝毒行動。法新社 ・ 3 小時前
印度關稅竟比中國高 全球重新審視美印戰略夥伴關係
隨著中美兩國上週達成經貿談判共識，美國對中國部分商品徵收的關稅有所回落。然而，一項獨特的現象浮現，印度目前面臨的美國關稅，竟然比中國更高。鉅亨網 ・ 23 小時前
歐盟私聊：短期無力左右中國稀土政策
(更新第6-7段以及第9段起內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 17 小時前
盜取美國雷射武器研發檔案投効中國 美籍華人間諜、竊密罪成
63 歲美籍華人王吉（英文音譯）周二（4 日）在美國被判商業間諜及竊取貿易機密罪名成立。生於中國、36 歲移民美國的他曾受聘於科技公司，從事軍用及民用光纖雷射研發工作，其間他盜竊了有關的貿易機密檔案，申請中國千人計劃並獲獎，繼而與中國政府商討在中國成立專門光纖業務。觸犯商業間諜罪可判監 15 年，而竊取貿易機密罪則可被判 10 監禁。案件將於明年 4 月判刑。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 1 天前
保守派大法官也質疑！預測市場顯示特朗普關稅勝算崩至30%
據《CNBC》周三 (5 日) 報導，最高法院大法官同日對特朗普關稅政策的合法性表達疑慮後，預測市場交易員大幅下調法院支持特朗普關稅的機率。Kalshi 平台相關合約從近 50% 跌至約 30%，Polymarket 也從逾 40% 降至約 30%。鉅亨網 ・ 1 天前
「X」性別標註遭推翻 美最高法院允護照顯示出生性別 跨性別人士恐面臨騷擾及暴力風險｜Yahoo
美國總統特朗普擬限制美國公民在護照上，只准按照其生理性別標註為男或女，美國最高法院在當地周四（6日）通過政策。有關修改推翻前總統拜登允許護照人標註性別為「X」的做法，特朗普的二元性別政策，被跨性別及非二元性別人士質疑違憲，今次改動是打擊性小眾。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
【彭博】— 美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標志性的經濟政策。Bloomberg ・ 1 天前
蘇哈托獲提名為國家英雄 印尼總統擬追封岳父觸發示威 高壓統治32年涉屠殺50萬人｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】印尼政府擬在 11 月 10 日頒發一項「國家英雄」榮銜予已故領導人蘇哈托（Suharto），即現任總統普拉博沃（Prabowo）的岳父。消息近日在首都雅加達觸發示威，反對者批評蘇哈托以鐵腕手段打壓異己，六十年代針對共產黨人的大屠殺據指達50萬人，不配被稱英雄，「成千上萬人喪生了，但國家選擇遺忘。」Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
立法會選舉2025｜提名期結束 合共 161 人報名參選｜Yahoo
2025 年立法會選舉提名期在 10 月 24 日開始，11 月 6 日下午 5 時結束。選舉事務處在提名期最後兩日無收到新增的參選表格，最終合共 161 人參選。其中地方界別有 51 份；選舉委員會就有 50 份，比例為 1.25 人爭一個席位；至於功能界別就有 60 人參選。 提名期結束前，總共有 32 名現屆議員表示放棄競逐，連同未表態的 3 名議員，梁毓偉，謝偉俊和洪雯，總共有 35 名現屆議員不連任。Yahoo新聞 ・ 2 週前
佩洛西宣布後年退休 兩度任美國眾議院議長 曾與黃之鋒、黎智英、李柱銘會晤｜Yahoo
美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）宣布，她不會再競逐連任，將於 2027 年 1 月為其國會議員生涯劃上句號。佩洛西 1987 年起成為美國民主黨的國會議員，2007 年成為當地首位女性眾議院議長，並且協助時任總統奧巴馬落實具標誌性的醫療改革方案，不論在民主黨抑或美國政治圈都極具影響力。佩洛西亦有關注美國以外的人權和民主進程，曾經跟本港多名民主派人士，包括香港民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒及主席羅冠聰等人會面，亦大力推動和促成《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）成為法律，而佩洛西亦在 2022 年 8 月訪問台灣後隨即被中國當局制裁。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
特朗普重申若法庭對其關稅作不利裁決 將對美國造成「毀滅性」打擊
美國總統特朗普在表示在白宮橢圓形辦公室對記者表示，如果美國最高法院對其關稅作不利裁決，將對美國造成「毀滅性」打擊。他亦認，其政府或需因應裁決制定備用關稅計劃，又指關稅「極其重要」。 美國最高法院內自由派與保守派大法官要求特朗普政府的律師解釋，為何特朗普動用未提及「關稅」一詞或其任何同義詞的法律。 美國最高法院可能明年6月才能作出裁決，但外界預計裁決將提前作出。(fc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線
中國軍方測試新型四足機器人攻擊系統 迅速摧毀台灣防線TechRitual ・ 1 天前
美國推進特朗普對習近平的承諾 就暫停對華海事懲罰措施徵求公眾意見
【彭博】— 美國政府正落實總統特朗普在與中國國家主席習近平所達成臨時貿易協議中承諾的一項關鍵讓步，準備暫停實施針對該國造船業的一系列懲罰性措施。Bloomberg ・ 8 小時前
水諮會考察新豐江水庫 團員直接飲用東江水
水務諮詢委員會考察團昨日（4 日）前往廣東省考察東江水供水系統，包括河源市的新豐江水庫、惠州市的東江流域水量水質監控中心及東莞市太園泵站供港東江水取水口等。食水安全諮詢委員會主席陳漢輝表示，新豐江水庫位於東江上游，地表水水質保持穩定，對當地政府致力保護東江水水質的工作感到滿意。Yahoo新聞 ・ 1 天前