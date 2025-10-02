南韓送逾20萬兒童往海外領養 總統李在明首公開道歉：存在不公義的人權侵犯｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓真相與和解委員會今年 3 月公布一份歷時三年的調查報告，確認南韓政府在戰後45年間批准將逾20萬兒童送往海外領養，涉及侵犯人權，及長期縱容領養機構違規操作等。南韓總統李在明（Lee Jae Myung）今（2日）首次就事件公開致歉，承認當中存在「不公義的人權侵犯」，並向海外領養者、其家屬及生父母表達歉意和慰問。

委員會：兒童「如行李般」送往海外

李在明今日在 FB 發表一份聲明，承認政府在海外領養監察上出現未能履行職責的情況，「我謹代表大韓民國，向所有承受痛苦的人致以衷心道歉。」

南韓真相與和解委員會今年 3 月公布調查結果，確認在跨國領養過程中存在嚴重違規，包括虛報兒童為棄嬰、偽造出生紀錄、調換身份，甚至在未獲合法監護人同意下把兒童送往海外家庭。委員會形容，數以萬計兒童過去被「如行李般」送往海外，而政府需為此負責。

「可恥的歷史」

報告指出，自 1955 年至 1999 年，已有超過 20 萬名南韓兒童被送往美國、丹麥、法國、瑞典及澳洲等地領養，當中涉及龐大利益。私人領養機構獲賦予廣泛法定監護權，常在缺乏監察下把嬰兒迅速送養。部分嬰兒甚至在出生翌日便被機構帶走，亦有母親在產後昏迷時便失去撫養權。委員會主席朴善英（Park Sun-young）直言，這是一段「可恥的歷史」。

海外領養在 1970 至 1980 年代達至高峰，成為當時政府削減福利開支，及擺脫戰後貧困、實現經濟快速發展的手段。報告揭示，有機構在 1988 年向丹麥收養家庭收取每名兒童 1,500 美元（約 11,700 港元）領養費及 400 美元（約 3,100 港元）捐款，估計國際收養機構從中獲得數百萬美元的收入，顯示海外領養已被金錢化和制度化。

目的包括清除混血兒

如今是亞洲第4大經濟體和全球文化強國的南韓，過去數十年間一直是全球主要的兒童輸出國，目的亦包括將由當地婦女和美國士兵所生的混血兒，從推崇民族同質性的社會中清除。雖然國家經濟已大幅增長，但至今每年平均仍有逾 100 名兒童被送往海外，主要是未婚母親所生的嬰兒。

委員會呼籲政府制定補救措施，包括協助身份遭竄改的領養者確認國籍、推動 DNA 配對以協助尋親，以及儘快批准《海牙國際收養合作公約》。

前總統金大中（Kim Dae-jung）在 1998 年曾向領養者道歉，但當時並未承認國家應負的制度性責任。李在明的道歉，是首個在任總統承認政府在跨國領養弊案中涉及人權侵害。