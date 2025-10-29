美國總統特朗普 南韓總統李在明

外交部發言人昨宣布，經中美雙方商定，國家主席習近平將於今日在南韓釜山與美國總統特朗普會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。白宮表示，兩人會面在當地早上11時(香港時間10時)舉行。特朗普昨從日本轉到南韓訪問，並出席亞太經合組織(APEC)峰會，他在南韓總統李在明招待各國領袖的晚宴上稱，預料與習近平的會談歷時3至4小時，相信將順利。

APEC峰會 南韓釜山 南韓總統李在明

南韓傳媒稱，習特會或在釜山金海機場的會客場所「翼峰樓」舉行，因兩人的行程安排緊湊；特朗普今日下午將離開南韓，習近平則於今日飛抵當地。在外交部昨日例行記者會上，有提問稱特朗普對中美元首會面感到樂觀，很多問題都會得到解決，中方對會晤有何期待？發言人郭嘉昆回應稱，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。此次會晤，兩國元首將就事關中美關係的戰略性、長遠性問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。中方願與美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引、注入新動力。

專家：面對面會談可防誤解誤判

中美最近貿易摩擦增加，外界十分關注是次習特會。特朗普昨稱，相信中美會達成一個對雙方都有利的協議。他強調，中美達成貿易協議對南韓也有好處，對所有國家也都是一件好事。特朗普透露，預料在習特會上芬太尼毒品問題取得成果，或會降低對中國徵收的相關關稅。另有報道稱，中國中糧集團已恢復向美方訂購大豆，是今年收成以來中方首次採購。中美元首今年雖曾3次通電話，但有內地中美關係專家指出，領導人面對面會談對穩定和發展中美關係具有無可替代的重要性，能夠防止誤解誤判，避免兩國關係大起大落。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/南韓釜山舉行-習特會今登場/613242?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral