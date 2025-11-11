超市雙11優惠合集！
南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。
綜合外媒報道，事發於星期一早上約 10 時，一輛 1 噸重的 Porter 貨車在賽道上由第一線突然切入第二線，撞上當時領先的 25 歲清州市廳代表隊跑手。該賽事使用兩條行車線，其中一條開放給一般車輛，另一條供跑手使用。當時警車在跑手前方約 20 至 30 米處開路。
涉事八旬貨車司機： 「沒有看到人」
忠清北道體育會表示，該名跑手頭部重創，送往大田一間綜合醫院搶救，最終被宣告腦幹死亡，現時靠維生系統維持生命。該跑手於 8 月加入清州市廳代表隊，近期在多場比賽中表現出色。
是次接力馬拉松由忠清北道田徑聯合會主辦，原訂為期三天，全長約 77.5 公里，共有約 300 名選手參加。主辦方稱，比賽開始前已完成交通管制及安全措施，但事故仍意外發生，活動隨即被取消。
涉事貨車司機為一名 80 多歲男子，他向警方表示「沒有看到人」，警方確認他並非酒後駕駛，正就事故原因展開調查。
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
香港故宮展出古埃及博物館珍藏！4大展區、250件歷史文物 推潮爆毛公仔盲盒
法老來了！跨越四千年，古埃發文明將在11月20日登陸香港西九。即使非歷史迷，亦絕對不可錯過今年必去的展覽，香港故宮文化博物館大搞古文明展，分為4大展區，達250件珍貴文物，是香港歷來最大型的古埃及展覽。不用飛越半個地球，都能留港感受古埃及的神秘魅力。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
勵德邨男子與便利店女職員爭執 遭掃把襲擊後負傷至灣仔求助
大坑早上發生傷人案。今日早上10時11分，一名頭部受傷流血的47歲黃姓男子，負傷行經灣仔謝斐道與分域街時向巡警求助，隨後清醒前往律敦治醫院求醫。警方初步調查後，一度將案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」處理。 不過，警方進一步調查後，相信黃男在大坑勵德邨與一名年約50歲的便利店女職員因瑣事問題爭執，期間懷疑遭對方用am730 ・ 17 小時前
珍惜生命｜西環女子墮樓倒卧平台 當場死亡
西環發生墮樓案。 今日（10日）早上10時許，一名女子從西環西環卑路乍街35A號翡翠閣一高處墮下，倒卧大廈一個平台。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後證實女子當場不治。警方正在調查死者身分及其墮樓原因。am730 ・ 1 天前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 1 天前
秀茂坪寶達邨姊弟互襲 分別持刀擸風扇 兩敗俱傷終被捕｜Yahoo
秀茂坪發生一宗姊弟互襲案。昨晚（10日）7 時許，警方接報稱秀茂坪寶達邨達顯樓一對姊弟在寓所互毆。據《Yahoo 新聞》了解，15 歲弟弟與其 18 歲姊姊疑因使用廁所等瑣事爭執，二人情緒激動，過程中弟弟出手並擸風扇襲擊姊姊頭部，並將其頭部撞向牆。姊姊則持一把長約 15 厘米的刀刺向弟弟頸部和頭部。二人互毆扭作一團，結果弟弟頭部和頸部受傷，姊姊雙臂割傷。據悉，弟弟衝出屋外時，遇到返家的另一名胞姊，她見狀報警求助。案中受傷的姊弟清醒送院治理。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
十九世紀英軍搶掠文物歸還後爆爭議 西非博物館開幕遭搗亂
英軍於十九世紀在貝寧古王國掠奪的過千件文物，引發尼日利亞西非藝術博物館周日（9 日）一場暴力示威。事發在貝寧市，涉事博物館動用了大約 2,500 萬美元（港幣約 1.94 億元）原定明日（11 日）揭幕，卻在昨日預展活動期間遭到約二十名手持木捧的示威者搗亂，嘉賓須躲入博物館避難，本周的預展活動被迫取消。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
牛頭角道電單車與私家車相撞 鐵騎士倒地受傷
牛頭角發生交通意外。 今日（11日）早上10時25分，一輛「綿羊仔」電單車於牛頭角道、港鐵牛頭角站B出口對開位置與一輛Audi私家車相撞，鐵騎士應聲倒地。警方和救援人員接報後趕至現場，鐵騎士清醒由救護員作初步敷治，稍後再由救護車送院檢查。am730 ・ 3 小時前
退款中伏！撳「陷阱」連結被盜50萬 經Carousell買球拍過數後稱無貨
不少市民會在二手平台放售或購買物品，警方提醒買賣雙方均須提防詐騙。警方指，過去一周接獲逾200宗網購騙案，涉款逾1,000萬元；有騙徒在Carousell假扮賣家出售羽毛球拍，受害人轉至WhatsApp溝通後依指示付款，騙徒其後訛稱貨品售罄，要求點擊不明連結申請退款，結果中伏被盜50萬元。 受害人不虞有詐並按下不am730 ・ 10 小時前
長沙灣元州邨單位起火冒煙 逾百居民疏散
警方今日(9日)傍晚6時許接獲報案指，元州邨發生火警，元泰樓19樓一個單位冒出濃煙和火舌。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄；逾百名居民自行疏散到安全位置，消防及警方正調查事件原因。 據了解，起火單位的戶主為一名八旬老婦，她沒有受傷，但現場有一名13歲男童吸入濃煙不適，需要在場接受治理。am730 ・ 1 天前
緬甸傳媒:政府軍已拆除KK園網絡犯罪中心過百幢建築物
緬甸傳媒報道，政府軍已拆除妙瓦底地區KK園網絡犯罪中心內過百幢建築物。在反政府武裝力量的協助下，政府軍上月中下旬向KK園一帶發動猛烈攻勢，超過1500名不同國籍的電騙疑犯逃往鄰近的泰國湄索縣，部分人已被泰國當局遣返原住國。緬甸傳媒報道說，軍方使用重型機械拆除83幢建築，並炸毀18幢建築，47幢建築亦被列入拆除目標，行動是當局為打擊KK園犯罪活動而採取的措施一部分。不過，有泰國傳媒指出，位於泰緬邊境的另外兩個跨國網絡犯罪中心仍然完好無損，並且仍在蓬勃發展。(JJ)infocast ・ 23 小時前
青葵公路貨車失控「自炒」撞壆 司機昏迷送院不治
青葵公路發生交通意外。 今日（10日）上午11時46分，一輛貨車沿青葵公路、往尖沙咀方向行駛，近美青路對開失事撞壆，停在右邊線貼近石壆，倒後鏡輕微損毀。警方和救援人員接報後趕至現場，將男司機救出，據了解他已經陷入昏迷，沒有表面傷痕，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，可惜延醫至下午1時不治。警方經調查，初步不排除42歲男am730 ・ 23 小時前
吳子樂涉嫌串謀煽惑暴動 高院申保釋遭拒
【Now新聞台】2020年爆炸品案，脫罪被告吳子樂事隔6年被控串謀煽惑暴動等罪，在高等法院申請保釋被拒。 吳子樂由囚車押送到庭，他涉嫌2019年反修例運動期間，自製武器供示威者使用。早前在裁判法院提堂時，申請保釋失敗後，再到高等法院申請，控方繼續反對。法官譚耀豪考慮雙方陳詞後，拒絕保釋申請，吳子樂須繼續還柙候訊。他在爆炸品案脫罪前，已曾還柙約5年半。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
政府冒牌水詐騙案押後至明年1月6日再訊 供應商董事續還柙
政府冒牌水詐騙案，供應商董事、61歲被告呂子聰被控詐騙，其今早(11日)由囚車押送至東區裁判法院。他涉嫌訛稱他的公司鑫鼎鑫供應樂百氏廣州分公司的樽裝水，誘使物流署批出價值近5,300萬元標書。 控方今指，上一次案件押後期間，警方已加速行動及索取法律意見，但除警方以外，海關亦展開調查及可能加控被告其他控罪，故申請案件押後，以待海關進一步調查及索取法律意見。裁判官批准押後至明年1月6日再訊，並拒絕被告擔保，被告繼續還柙。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
非法集資案主謀「加密女王」錢志敏英國判刑在即 或面臨14年監禁
涉款逾50億英鎊的全球最大宗比特幣洗錢案，被稱為「加密女王」的中國天津藍天格銳非法集資案主謀錢志敏(Zhimin Qian)，在英國倫敦受審並當庭認罪，將於今明兩日判刑，據報可能面臨14年監禁。綜合傳媒報道，現年47歲的錢志敏於2014年至2017年間，在中國詐騙超過12.8萬名受害人，並將非法所得資金轉存為比特幣資產，她於2017年持假護照逃離中國，以月租逾1.7萬英鎊入住倫敦北部一棟豪宅，並試圖將有關資產「洗白」，包括購買物業等。英國警方1年後突襲其住所，查獲超過6.1萬枚比特幣，涉資逾數十億英鎊。同案馬來西亞華裔同謀Seng Hok Ling早前已認罪承認洗錢，也將面臨宣判。另一名女性共犯溫儉去年因涉案而被判監6年8個月。BBC引述其中一名受害者指，希望英國政府、皇家檢察署和高等法院能讓他們追回一點損失。亦有投資者指，藍天格銳曾在人民大會堂舉辦活動，因而增強對該公司的可信度。一名大額投資者李先生指，只有投資至少600萬人民幣的大客戶，才有機會與錢志敏面對面交流，「當時好像見到明星一樣激動，把她當作『財富女王』」，而他及妻子和兄弟合共投資約1000萬人民幣。報道指，據代表受害者的兩infocast ・ 2 小時前
大欖涌35歲男子偕妻行山跌倒 直升機吊起送院治理
新界發生行山意外。 昨日（9日）下午約2時半，一名35歲姓謝男子與妻子於大欖涌水塘近千島湖清景台行山期間，懷疑失足跌倒感到暈眩、手及下巴亦受傷。其他行山人士見狀立即報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，飛行服務隊直升機亦到場救援，隨後將男子吊起，送到灣仔直升機坪，再轉由救護車送往律敦治醫院治理，送院時恢復清醒。am730 ・ 1 天前
尋人｜粉嶺65歲老翁張潤宜離家後失蹤 家人擔心報警
警方今日（10日）呼籲市民提供一名在上水失蹤男子的消息。65歲男子張潤宜昨日（9日）下午在暉明路一屋苑最後露面後便告失蹤，其家人遂向警方報案。他身高約1.75米，體重約55公斤，瘦身材，長面型，黃皮膚及蓄短黑地中海髮型。他最後露面時身穿灰色短袖上衣、深色長褲、藍色拖鞋及攜有一個藍色環保袋。am730 ・ 1 天前
印尼漢疑前女友另結新歡淋腐液 判囚5年4個月
一名持「行街紙」留港的印尼男子在Facebook認識同鄉女子後交往近一年，前年初分手後懷疑女方另結新歡，於是向對方潑灑高濃度腐蝕性液體，導致女方背部二級燒傷，其後又出手掌摑推撞，今早(10日)於高等法院判囚5年4個月。 被告RUSADI Didi(37歲)，以免遣返聲請人身份留港。他早前承認意圖造成身體嚴重傷害而am730 ・ 1 天前
佐敦截可疑私家車檢兩刀 警拘53歲男司機
西九龍總區衝鋒隊人員今日(9日)上午約10時在佐敦吳松街65號對開巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，並在在該私家車上檢獲兩把分別長約28厘米長的魚生刀，及34厘米帶有雕刻的匕首，。53歲男司機涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。am730 ・ 1 天前