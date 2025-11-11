南韓馬拉松賽事發生嚴重意外 25歲跑手遭貨車撞倒 腦幹死亡靠機器續命︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓忠清北道昨日（10 日）一場馬拉松賽事期間，發生嚴重交通意外，一名 25 歲跑手遭貨車撞倒，送院後被判腦幹死亡，現時正靠維生系統延續生命。涉事司機為一名 80 多歲男子，聲稱當時「沒有看到人」。

綜合外媒報道，事發於星期一早上約 10 時，一輛 1 噸重的 Porter 貨車在賽道上由第一線突然切入第二線，撞上當時領先的 25 歲清州市廳代表隊跑手。該賽事使用兩條行車線，其中一條開放給一般車輛，另一條供跑手使用。當時警車在跑手前方約 20 至 30 米處開路。

涉事八旬貨車司機： 「沒有看到人」

忠清北道體育會表示，該名跑手頭部重創，送往大田一間綜合醫院搶救，最終被宣告腦幹死亡，現時靠維生系統維持生命。該跑手於 8 月加入清州市廳代表隊，近期在多場比賽中表現出色。

廣告 廣告

是次接力馬拉松由忠清北道田徑聯合會主辦，原訂為期三天，全長約 77.5 公里，共有約 300 名選手參加。主辦方稱，比賽開始前已完成交通管制及安全措施，但事故仍意外發生，活動隨即被取消。

涉事貨車司機為一名 80 多歲男子，他向警方表示「沒有看到人」，警方確認他並非酒後駕駛，正就事故原因展開調查。