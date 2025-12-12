南韓高考英文科被指過難 僅約 3 % 取最高等級 考試主管引咎辭職︱Yahoo

大學修學能力考試（Suneung）向來以難度高、壓力大聞名(Photo by KIM HONG-JI / POOL / AFP)

【Yahoo新聞報道】南韓一年一度的大學修學能力考試（Suneung）向來以難度高、壓力大聞名，今年英文科試題引起廣泛爭議後，負責統籌考試的主管官員已引咎辭職。多名考生及教師批評試題內容過於艱深，甚至形容題目「混亂」及「難以理解」，導致考試公平性備受質疑。

綜合外媒報道，南韓課程與評估院院長吳承傑（Oh Seung-geol）表示，對今年英文科試題的難度負有責任，並承認相關題目「未達適當水平」，即使試題曾多次審訂，最終仍未符合原定的絕對評分原則。他亦就事件向考生及家長致歉，形容引發不必要的憂慮及混亂。

廣告 廣告

考試成績不僅影響升學，亦被視為左右日後就業、收入及社會地位的重要因素。 (Photo by ANTHONY WALLACE / AFP)

45 題須 70 分鐘內完成

今年英文科考試設有 45 題，考生須在 70 分鐘內完成，當中多條閱讀理解題目被指用語晦澀，包括涉及哲學家康德與霍布斯對法治觀點的分析，以及討論電子遊戲中虛擬角色存在方式的文章。相關試題被批評措辭繁複，理解難度高，部分內容更取自書籍節錄，脫離原有語境。

考試結果顯示，只有約 3 % 考生於英文科取得最高等級，較去年約 6 % 明顯下跌，亦是自 2018 年引入絕對評分制度以來的新低。有高中應屆考生表示，部分文章本身已相當難明，多個選項亦極為相近，作答時一直感到猶豫。

Suneung 每年於 11 月舉行，為期約 8 小時，涵蓋語文、數學、英文及多個科目 (Photo by KIM HONG-JI / POOL / AFP)

歷來 12 名考試主管 只有 4 人完成 3 年任期

有大學英文教授指出，相關試題未必屬「不可能完成」，但表達方式令人困惑，導致教學偏向教授應試技巧，而非真正提升英語能力。亦有學者認為，試題具一定專門性，有助測試學生能否應付大學程度的閱讀材料。

Suneung 每年於 11 月舉行，為期約 8 小時，涵蓋語文、數學、英文及多個科目，考試成績不僅影響升學，亦被視為左右日後就業、收入及社會地位的重要因素。考試當日，全國多項活動需配合安排，包括暫停建築工程、限制航班升降及中止軍事訓練，以確保考試環境安靜。

資料顯示，自 1993 年考試制度推出以來， 12 名考試主管中，只有 4 人完成 3 年任期。過往辭職原因多與試題出錯有關，吳承傑則是首名因試題難度問題而下台的主管。