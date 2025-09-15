尼帕病毒疫情蔓延、致死率達75％！南韓列為一級傳染病、嚴陣以待 即睇衛生署預防指引，這類食物要特別注意

同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
印度和孟加拉近期出現尼帕病毒感染（Nipah Virus Infection）病例，並有多人死亡。為免病毒於當地大規模散播，南韓疾病管理廳在9月8日正式將尼帕病毒感染列為第一級法定傳染病，與新冠病毒同屬最高防控級別。這是自2020年新冠疫情以來，南韓時隔5年再次有新疾病被納入最高級別管理。患者經常因接觸動物或被污染的食物而受感染，致死率可達七成半。香港衛生署提醒市民前往疫區時避免接觸野生動物、勿食用掉落水果，並須徹底清洗水果去皮，避免飲用生椰棗汁等預防措施。
尼帕病毒疫情蔓延 南韓嚴陣以待
尼帕病毒最初於1998年在馬來西亞一個養豬場爆發，並以首次發現的地區命名。病毒屬於副黏液病毒科亨尼帕病毒屬的RNA病毒，被世界衛生組織列為可能引發國際公共衛生緊急事件的重點病原體之一。
今年尼帕病毒感染病例主要集中在印度和孟加拉兩國。印度新增4宗感染個案，其中2人死亡；孟加拉則有3人受感染並全數死亡。去年印度有2人染病身亡，孟加拉5例患者亦全部死亡，兩年合計死亡人數達12人。雖然南韓至今尚未出現任何病例，但當局已將印度和孟加拉指定為「檢疫管理地區」。從這兩國入境南韓的旅客，不論國籍都必須完成健康申報。若出現發燒、頭痛等症狀，須即時透過Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官報告。疑似患者需要立即通報、隔離並接受流行病學調查，醫院亦須嚴格落實防控措施，避免病毒在醫療機構內傳播。
衛生署預防指引：注意一類食物
根據香港衛生署衛生防護中心資料，尼帕病毒感染是一種人畜共通疾病，果蝠是病毒的天然宿主。病毒主要透過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，也會因食用被果蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而被感染，特別是水果或水果產品，尤其是椰棗原汁。另外，病毒亦可在人與人之間傳播，主要透過密切接觸患者的分泌物和排泄物。
尼帕病毒感染潛伏期、癥狀
感染後潛伏期約4至14天，但最長可達45天。患者可能完全沒有症狀，早期病徵與流感相似，包括發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉痠痛，其他症狀還有頭暈、嗜睡和意識模糊。嚴重個案會出現肺炎、癲癇、腦炎甚至昏迷，個案死亡率介乎40%至75%。約20%急性腦炎康復者會持續出現神經系統後遺症。
目前全球尚無預防疫苗及特效藥物，治療主要限於支持性療法。衛生防護中心建議前往受影響地區時，避免接觸野生動物特別是果蝠、豬隻、馬匹和貓隻；避免前往蝙蝠棲息地；食用水果前徹底清洗並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過的水果；避免飲用生椰棗汁或棕櫚汁；勤洗手並注意個人衛生，特別是接觸動物或照顧病人後。
尼帕病毒感染/病徵
早期徵狀包括：
發燒
頭痛
嘔吐
喉嚨痛
肌肉酸痛
頭暈
嗜睡
知覺下降
預防方法：
避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。
避免前往蝙蝠棲息地。
注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。
注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。
