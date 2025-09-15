尼帕病毒疫情蔓延、致死率達75％！南韓列為一級傳染病、嚴陣以待 即睇衛生署預防指引，這類食物要特別注意

印度和孟加拉近期出現尼帕病毒感染（Nipah Virus Infection）病例，並有多人死亡。為免病毒於當地大規模散播，南韓疾病管理廳在9月8日正式將尼帕病毒感染列為第一級法定傳染病，與新冠病毒同屬最高防控級別。這是自2020年新冠疫情以來，南韓時隔5年再次有新疾病被納入最高級別管理。患者經常因接觸動物或被污染的食物而受感染，致死率可達七成半。香港衛生署提醒市民前往疫區時避免接觸野生動物、勿食用掉落水果，並須徹底清洗水果去皮，避免飲用生椰棗汁等預防措施。

廣告 廣告

南韓疾病管理廳將尼帕病毒感染列為第一級傳染病，成為繼新冠病毒後最受關注的高危疾病。（Getty Images）

尼帕病毒疫情蔓延 南韓嚴陣以待

尼帕病毒最初於1998年在馬來西亞一個養豬場爆發，並以首次發現的地區命名。病毒屬於副黏液病毒科亨尼帕病毒屬的RNA病毒，被世界衛生組織列為可能引發國際公共衛生緊急事件的重點病原體之一。

今年尼帕病毒感染病例主要集中在印度和孟加拉兩國。印度新增4宗感染個案，其中2人死亡；孟加拉則有3人受感染並全數死亡。去年印度有2人染病身亡，孟加拉5例患者亦全部死亡，兩年合計死亡人數達12人。雖然南韓至今尚未出現任何病例，但當局已將印度和孟加拉指定為「檢疫管理地區」。從這兩國入境南韓的旅客，不論國籍都必須完成健康申報。若出現發燒、頭痛等症狀，須即時透過Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官報告。疑似患者需要立即通報、隔離並接受流行病學調查，醫院亦須嚴格落實防控措施，避免病毒在醫療機構內傳播。

來不分韓國或外籍人士，若有發燒、頭痛等症狀，必須透過Q-CODE檢疫系統或健康狀態問卷向檢疫官申報，以便即時掌握疑似病例。（網上圖片）

南韓疾管廳緊急應對尼帕病毒威脅，將其列為與新冠同級的一級傳染病。這是韓國自2020年以來首次提升疾病防控級別，顯示當局對此高度重視。（Getty Images）

衛生署預防指引：注意一類食物

根據香港衛生署衛生防護中心資料，尼帕病毒感染是一種人畜共通疾病，果蝠是病毒的天然宿主。病毒主要透過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，也會因食用被果蝠尿液、糞便或唾液污染的食物而被感染，特別是水果或水果產品，尤其是椰棗原汁。另外，病毒亦可在人與人之間傳播，主要透過密切接觸患者的分泌物和排泄物。

果蝠是尼帕病毒的天然宿主，病毒可透過其排泄物污染水果傳播，旅客應避免直接食用掉落地上的水果。（Getty Images）

尼帕病毒感染潛伏期、癥狀

感染後潛伏期約4至14天，但最長可達45天。患者可能完全沒有症狀，早期病徵與流感相似，包括發燒、頭痛、嘔吐、喉嚨痛和肌肉痠痛，其他症狀還有頭暈、嗜睡和意識模糊。嚴重個案會出現肺炎、癲癇、腦炎甚至昏迷，個案死亡率介乎40%至75%。約20%急性腦炎康復者會持續出現神經系統後遺症。

目前全球尚無預防疫苗及特效藥物，治療主要限於支持性療法。衛生防護中心建議前往受影響地區時，避免接觸野生動物特別是果蝠、豬隻、馬匹和貓隻；避免前往蝙蝠棲息地；食用水果前徹底清洗並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過的水果；避免飲用生椰棗汁或棕櫚汁；勤洗手並注意個人衛生，特別是接觸動物或照顧病人後。

衛生防護中心建議市民前往疫區時做足預防措施，包括避免接觸動物、注意食物衛生和勤洗手等。（Getty Images）

尼帕病毒感染/病徵

早期徵狀包括：

發燒

頭痛

嘔吐

喉嚨痛

肌肉酸痛

頭暈

嗜睡

知覺下降

預防方法：

避免接觸野生動物或染病的農場動物，尤其是蝙蝠、養殖豬、馬、家貓和野貓。

避免前往蝙蝠棲息地。

注重個人衞生，經常用洗手液和清水洗手，特別是接觸動物或其分泌物/糞便後，及照顧或探望病人後。

注意食物衞生，在食用水果前應徹底洗淨並去皮，切勿進食可能被蝙蝠咬過或從地上檢起的水果。避免飲用生的椰棗原汁、棕櫚汁或其他果汁。

衛生署衞生防護中心：按這裏

南韓疾病管理廳：按這裏

更多相關文章：

韓國機場9月19日起罷工！中秋假期旅遊或面臨航班混亂

韓國紅葉預測2025｜紅葉最佳觀賞期10月17日起開始 比日本早足足15日

韓國酒店｜首爾新酒店8大推介！人均低至$333.5 弘大中心地段/明洞特色浴缸套房/BYREDO衛浴套裝

韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025

迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間

首爾旅遊｜夜訪漢江賞首爾世界煙火節！門票連機票最平只需$1,3XX

首爾Melody、Kuromi沉浸式酒店展覽！11間超夢幻主題打卡房＋限定周邊

韓國入境2025｜韓國最新電子入境卡！港澳旅客免填Q-CODE、紙本健康及入境申報 早於X小時填妥會當無效？

韓國航空公司最新隨身行李規定！禁行動電源置於機艙行李架，需單獨放置密封夾鏈袋內 電池容量都有限制？

全球外遊出入境規例更新懶人包！韓國/泰國電子入境卡、英國電子旅行許可證ETA、日本退稅新制度及宿泊稅

韓國機場｜仁川機場交通攻略！機鐵AREX、巴士、的士、包車 去首爾市區/弘大/明洞/江南搭這些

韓國旅遊｜首爾必備最新交通卡「氣候同行卡」 每日低至$16.2任搭地鐵、巴士 即睇完整使用教學！

韓國旅遊｜韓國扣賬卡NAMANE 購物、搭車通用/App匯款到韓國戶口、網購都用得！

韓國旅遊｜首爾站AREX閘預辦登機、寄行李節省時間！仁川機場免排安檢＋專用通道快速出境

韓國旅遊｜濟州最新HARIBO小熊軟糖快樂世界！超夢幻巨型熊仔糖打卡位、互動式遊戲區、限定可愛精品

韓國旅遊｜釜山通行證24小時平玩36個景點！親身實測報告：一個步驟竟可用多過24小時、更可盡慳$XXX

韓國旅遊｜釜山最熱門奢華溫泉汗蒸幕親身實試！這樣做就可以免費入場？海雲台海景SPA+空中水上樂園