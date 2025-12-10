南韓：北韓朝西部海域發射多枚火箭炮

日本防衛大臣小泉進次郎再就中國軍機上周六(6日)在沖繩本島附近水域，以雷達照射日本自衛隊戰機的事件表示關切，批評中方的行為十分危險，又指中方事前未有通報訓練的海空域。中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會回應記者相關提問，重申中方已就雷達照射問題闡明嚴正立場，事實真相十分清楚，中方在有關海空域展開演訓活動，符合國際法和國際慣例，相關操作專業規範，無可非議，艦載機在飛行訓練時開啟搜索雷達是各國通常做法，亦是確保飛行安全的正常操作。郭嘉昆指出，中方海軍發言人已明確表示，事先公布了訓練的海空域，他建議記者去問日方，日本戰機為什麼要出現在相關區域，製造這場不應該發生的危險事件，是否刻意滋擾中方正常演訓活動，製造緊張事態。 (ST)#中國外交部 #雷達照射事件 (ST)

infocast ・ 23 小時前