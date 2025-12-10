《內幕》專訪｜吳鎮宇與導演麥兆輝互窒到似鬧交？
南韓：北韓朝西部海域發射多枚火箭炮
（法新社首爾10日電） 南韓軍方今天表示，北韓本週以多管火箭發射系統發射了10發炮彈。
南韓合同參謀本部官員對法新社表示，這些火箭炮昨天從朝鮮半島西部朝黃海方向發射。
南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）引述軍方官員報導，這次齊射屬於北韓軍隊例行的冬季訓練。
北韓尚未就此次發射發表評論。
南韓溫和派總統李在明先前表示，他認為應就前任政府據稱下令對北韓投放無人機與散布宣傳品一事向北韓道歉。
致力修補與北韓破裂關係的李在明此番表態後，平壤尚未做出回應。
北韓上一次發射多管火箭是上個月，就在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）造訪南北韓邊界前數小時。
北韓也在李在明11月與中國國家主席習近平會談前幾分鐘發射了類似武器。
