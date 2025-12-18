南韓除夕倒數2025｜首爾釜山10大熱門跨年地點：東大門DDP燈光派對、廣安里煙花大會、虎尾岬韓國第一日出

每年都在香港跨年，今年不如飛一趟南韓，迎接2026年！從首爾的霓虹燈海到釜山的海濱煙火，南韓跨年活動結合都市活力與傳統儀式，特別適合愛追星、拍美照的香港遊客。現時從香港直飛首爾大約3小時，釜山更只需2.5小時，而機票酒店的早鳥價亦相當親民。Yahoo Travel為大家精選首爾與釜山周邊10大景點，涵蓋倒數派對、日出祈福，並附上地址、交通方法及小Tips，讓你輕鬆規劃浪漫跨年之旅。記得留意最新天氣預測，帶齊羽絨等禦寒衣物！

首爾的未來派地標DDP，每年跨年化身燈光藝術天堂。（Getty Images）

1. 東大門設計廣場（DDP）｜燈光藝術派對狂歡倒數

首爾的未來派地標DDP，每年跨年均會化身為燈光藝術天堂，而2026年亦不例外，預計延續「首爾之光」主題，利用獨特曲面外牆投影絢麗媒體秀，搭配K-Pop明星現場演唱與煙火倒數，吸引上萬人湧入歐利姆廣場。香港粉絲千萬別錯過，可能有Blackpink或BTS成員驚喜現身！由於人潮爆滿，建議下午就去逛周邊設計市集，邊吃街邊小吃邊等午夜。

地址：首爾特別市中區乙支路281。

交通方法：地鐵2、4、5號線東大門歷史文化公園站1號出口，步行5分鐘。

費用：免費入場，煙火區免費但需早到搶位。

從海拔近500米高空看漢江霧氣散開、城市甦醒。（Getty Images）

2. 首爾塔｜高空俯瞰首爾日出 儀式感滿分

踏入2026，想從海拔近500米高空看漢江霧氣散開、城市甦醒的一刻？首爾塔是首爾最高觀景台，元旦清晨特別提早開門，塔頂愛情鎖牆邊許願超有氛圍。香港情侶來此可以繫一把鎖，象徵新年甜蜜。記得預購電子票避開排隊，塔內還有咖啡廳暖身。

地址：首爾特別市龍山區南山公園路105。

交通方法：地鐵4號線明洞站轉南山循環巴士，或纜車上山。

費用：成人票約21,000韓元，建議預先網上購買。

午夜由市長帶頭敲響古鐘33下，象徵驅邪迎新。（Getty Images）

3. 鐘閣（Bosingak）｜傳統大鐘敲響33下 告別舊歲祈福

首爾最經典的跨年傳統，就是在鐘閣的除夕敲鐘儀式！從晚上11點半開始，有文化表演暖場，午夜由市長帶頭敲響古鐘33下，象徵驅邪迎新，乃源自朝鮮時代開城門習俗。周邊鐘路區燈光點綴，氣氛莊嚴又熱鬧，適合想體驗韓國本土風情的香港家庭。敲鐘後還有K-Pop演唱會，將熱鬧氣氛延續到凌晨。

地址：首爾特別市鐘路區鐘路54。

交通方法：地鐵1號線鐘閣站5號出口，步行2分鐘。

費用：免費，建議穿厚外套防夜風。

這千年古寺倚山面海，元旦清晨觀音像沐浴東海第一道陽光。（Getty Images）

4. 洛山寺｜東海岸古剎海邊祈福 日出灑滿金光

離首爾約3小時車程的洛山寺，是傳統派日出聖地。這千年古寺倚山面海，元旦清晨觀音像沐浴東海第一道陽光，伴隨海浪與寺鐘聲，超有禪意。香港佛系旅客可參加新年祈福法會，燒香許願。附近紅蓮庵有海景步道，邊走邊拍IG美

地址：江原特別自治道襄陽郡降峴面洛山寺路100。

交通方法：首爾高速巴士站直達襄陽，轉當地巴士或計程車。

費用：入寺票約4,000韓元。

韓國最詩意的日出點，非正東津莫屬！（Getty Images）

5. 正東津｜全球最近海火車站 浪漫日出列車之旅

韓國最詩意的日出點，非正東津莫屬！搭KTX或專屬「日出號」夜車從首爾出發，凌晨火車直達海灘旁，太陽從鐵軌後緩緩升起，畫面如電影般夢幻。附近沙漏公園象徵時間翻轉，新年來倒沙許願超有儀式感。香港火車迷別錯過，這是韓國獨一無二的特色體驗。

地址：江原特別自治道江陵市江東面正東津里。

交通方法：首爾清涼里站KTX至正東津站，票務App早訂。

費用：視火車班次，約50,000韓元起。

廣安里海灘以廣安大橋為主角，午夜煙火上萬發齊放。（Getty Images）

6. 廣安里海水浴場｜橋上煙火LED秀 海映絢爛夜空

作為釜山的跨年主角，廣安里海灘將以廣安大橋為焦點，午夜煙火上萬發齊放，橋身LED燈光同步閃耀，音樂節奏直擊心臟。海面鏡映火樹銀花，浪漫指數爆表！香港夜遊愛好者可選沙灘野餐或周邊酒吧，邊看邊Chill。由於人潮洶湧，建議早2小時佔位。

地址：釜山廣域市水營區廣安海邊路219。

交通方法：地鐵2號線廣安站步行10分鐘，注意散場擁擠。

費用：免費。

龍頭山公園的鐘閣敲鐘是釜山最道地選擇！（Getty Images）

7. 龍頭山公園｜市民鐘聲33響 傳統迎新熱鬧非凡

想感受釜山在地跨年？龍頭山公園的鐘閣敲鐘是最地道選擇！除夕午夜，市長與市民齊敲大鐘33下，祈求來年風調雨順，花鐘同步綻放彩光，公園內還有街頭表演與小吃攤。比首爾鐘閣更親民，適合香港親子團來體驗韓國年味。

地址：釜山廣域市中區龍頭山路37-55。

交通方法：地鐵1號線南浦站1或7出口，搭手扶梯上山。

費用：免費。

釜山最熱鬧的海雲台。（Getty Images）

8. 海雲台海灘｜冬季燈光節延燒元旦 星光海浪療癒之旅

緊接「海雲台燈光節」，除夕來到釜山最熱鬧的海雲台，將可在元旦清晨一邊看日出，一邊欣賞殘留的星光裝置，超治癒。節慶期間還有煙火與音樂會，並可順遊附近溫泉泡腳，邊看海邊吃海鮮燒烤，在熱鬧氣氛中迎接新年。

地址：釜山廣域市海雲台區海雲台海邊路296。

交通方法：地鐵2號線海雲台站3號出口，步行直達。

費用：免費。

甘川文化村夜燈亮起時如童話世界。（Getty Images）

9. 甘川文化村｜彩屋藝術巷弄 新年第一張童話照

作為釜山的「韓版馬丘比丘」，甘川文化村滿山都是彩繪房屋與壁畫，元旦時候更適合晨間漫步，爬上小王子雕像點俯瞰釜山港灣，為新一年注入滿滿活力；夜燈亮起時更仿如童話世界，藝術迷可在巷弄尋寶，拍出復古濾鏡美照。村內亦有咖啡小店，暖呼呼的熱巧克力配美景，超chill。

地址：釜山廣域市沙下區甘川2洞2-9。

交通方法：地鐵1號線沙下站轉免費村巴士。

費用：免費，導覽約5,000韓元。

海中巨手掌心正好托起太陽，象徵新生與希望。（Getty Images）

10. 虎尾岬｜全韓最早曙光「相生之手」捧日奇觀

從釜山出發約2小時，即可抵達浦項的虎尾岬，這裡是韓國「曙光初現」之地！元旦「迎日節」務必到訪「相生之手」，海中巨手的掌心正好托起太陽，象徵新生與希望。現場有傳統表演與熱湯派對，各位冒險家可早起參加，一邊看日出，一邊吃米糕慶祝。

地址：慶尚北道浦項市南區虎尾岬面大甫里。

交通方法：KTX至浦項站，轉9000號巴士。

費用：免費。

