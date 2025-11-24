南韓 18 歲學生急症送院 遭 14 間醫院拒收 於救護車上苦等一小時後死亡︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】南韓一名 18 歲學生上個月在釜山身亡，據報在超過一小時內，被多達 14 間醫院拒收，事件引發外界關注韓國急症專科人手短缺問題。

綜合外媒報道，該名 18 歲學生最初出現急症症狀，後來演變成心臟驟停。期間，多間醫院拒絕接收，原因包括缺乏兒科神經服務，或對接收心臟驟停的未成年病患有所限制。在南韓，兒科護理通常涵蓋年齡最大到 18 歲的病人。

釜山頭四間大型醫院全部拒絕接收

南韓民主黨籍國會議員 Yang Bu-nam 早前公開醫院記錄，顯示醫護人員在確認能接收病人的病床前，聯繫了多達 14 間醫院。他表示，釜山頭四間大型醫院全部拒絕接收病人，之後釜山及附近城市如慶尚南道昌原的另外八間醫院也拒絕了請求。

這名學生在救護車上等候了近一小時後，心臟驟停。醫護人員在第 15 次嘗試聯繫醫院時才獲得接收，但該學生抵達醫院時已被宣告死亡。

為精簡緊急護理服務，南韓政府在本月早前的內閣會議上通過了一項《緊急醫療服務法》的修訂案。根據修訂，地區緊急調度中心將負責指定急症病人送往的醫院，而非如以往般由急症室醫生和專科醫生協商決定。

但這項修訂案卻遭到急症科醫生的反對，警告繞過現有的分流協調，可能會導致系統超負荷，影響病人治療。南韓急症醫學會於 11 月 19 日發聲明，認為法案「可能造成救護車在急症室入口積壓」，並「可能延誤其他病人的救治」。