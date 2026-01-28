南韓 36 週墮胎案 涉將胎兒放冰箱致死 涉案女子、醫生及院長被控謀殺︱Yahoo

首爾中央地方法院。(Photo by Ed JONES / AFP) (Photo by ED JONES/AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】 南韓檢察機關近日就一宗懷孕 36 週人工流產案件，要求法庭判處涉案女子、手術醫生及醫院院長入獄。在周一（26 日）於首爾中央地方法院舉行的聆訊中，控方要求判處 81 歲的尹姓（Yoon）醫院院長 10 年監禁，並處以 500 萬韓圓罰款，以及追繳 11.5 億韓圓犯罪所得。

綜合外媒報道，另外兩名被告，包括 26 歲的權姓（Kwon）孕婦及 61 歲的沈姓（Shim）醫生，控方亦要求分別判處兩人 6 年監禁，三名被告均被控以謀殺罪。權姓女子在庭上求情表示，她在懷孕約 7 個月時才察覺自己有孕，由於缺乏經濟能力撫養孩子而感到恐慌，最終選擇終止懷孕。

YouTube 拍片分享接受剖腹手術

這宗事件在 2024 年 6 月曝光，當時權姓女子在 YouTube 上傳一段名為「 900 萬韓圓手術費及如地獄般的 120 小時」的影片，描述相關經歷。影片內容引發公眾反彈並促使當局展開調查，結果發現她在懷孕 34 至 36 週期間接受剖腹產手術。

調查亦顯示，權姓女子透過中介安排手術，而尹姓院長涉嫌經中介介紹，為 527 名病人手術並收取共 14 億韓圓，沈姓醫生則按每次手術收取數十萬韓圓酬勞。

將胎兒放冰箱導致死亡

控方控訴，胎兒被取出後，醫生用預先準備的布將其包裹並放進冰箱，導致胎兒死亡。尹姓院長亦涉嫌偽造醫療記錄，聲稱權姓女子出現出血及腹痛，並將胎兒標記為死胎，醫院隨後亦發出死胎證明。

根據現行《母子保健法》，懷孕 24 週後人工流產屬違法。雖然憲法法院曾裁定墮胎罪違憲，但國會尚未完成相關法律修訂，令目前法律呈現真空狀態。

控方認為，被告利用法律漏洞侵犯生命權，並指出根據法律判例，剖腹產手術中麻醉及醫療過程開始即視為分娩，因此胎兒應受刑法保護。權姓女子的法律代表抗辯則稱，由於墮胎相關法律已失效，現時並無標準根據懷孕週數作刑事判處，認為謀殺罪名並不成立。法院預計在 3 月 4 日就案件作出首輪裁決。