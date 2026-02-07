南韓 Bithumb 誤發 62 萬枚比特幣給客戶 引發加密貨幣市場震盪

南韓加密貨幣交易所 Bithumb 週六表示，由於意外將逾 400 億美元比特幣作為促銷獎勵發送給客戶，導致該交易所出現急劇拋售潮。

鉅額比特幣誤發引發平台拋售潮

Bithumb 為週五發生的錯誤致歉，並表示已成功追回 62 萬枚比特幣的 99.7%，以目前價格計算約值 440 億美元。在週五錯誤分發的 35 分鐘內，該平台已針對 695 名受影響的客戶限制交易和提款。據媒體報導，該交易所原計劃作為促銷活動的一部分，向每位用戶發放 2,000 韓元（約合 1.40 美元）或更多的小額現金獎勵，但獲獎者每人卻意外收到至少 2,000 枚比特幣。

監管機構展開調查

Bithumb 在一份聲明中表示：「我們在此澄清，本次事件與外部駭客攻擊或安全漏洞無關，系統安全或客戶資產管理均無問題。」然而，包括金融服務委員會在內的南韓金融監管機構表示，該事件「已暴露出虛擬資產的脆弱性和風險」。在一次緊急會議後，監管機構在一份聲明中指出，若在審查 Bithumb 及其他加密貨幣交易所的內部控制系統，以及其虛擬資產持有和運作情況時發現違規行為，他們將啟動現場檢查。

事件短暫衝擊比特幣價格

交易所圖表顯示，週五傍晚，比特幣在 Bithumb 上的價格一度暴跌 17% 至 8,110 萬韓元。隨後價格有所回升，最新交易價為 1.045 億韓元。在南韓加密貨幣市場中，Bithumb 的市佔率仍落後於主要競爭對手 Upbit。