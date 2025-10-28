南韓APEC｜嚴控反華示威 部署逾6000警 首爾有咖啡店表明「不歡迎中國顧客」遭抨擊｜Yahoo

亞太經合組織高峰會（APEC）在韓國慶州舉行。 (AP Photo/Lee Jin-man)

【Yahoo新聞報道】亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，當地連月出現的反華示威同時引起關注。南韓警方表示，已啟動最高級別警戒，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員，並已成立特別小組負責監察及處理仇恨言論，又建議當局修例提升罰則等。

特別小組監察惡意言論 有示威者曾撕毀中國國旗

據民主黨國會議員梁富南披露的警方內部文件，警方已成立特別小組，負責即時監察及處理虛假或惡意訊息，針對惡意誤導、事實扭曲及網上煽動行為。文件同時列明，警方將採取跨部門行動，應對反華極右集會，尤其在中國國家主席習近平訪韓期間。

中國駐首爾大使館已對當地的反華示威表達關注，認為事件或「損害雙邊關係及國家形象」。警方指，近期在首爾的反華示威中，有示威者撕毀中國國旗、破壞習近平肖像橫幅，可能引發外交爭議，但警方「執法存在限制」，呼籲當局修訂法律，以便針對仇恨言論有更明確的懲處依據。

警方：執法部門需避免侵犯人權

警方文件建議，在事前審批方面，可根據《集會及示威法》限制仇恨標語或禁止在外籍人士聚集地區遊行；現場執勤時，將按集會規模及強度部署人手。若出現仇恨言論，將透過擴音車多次警告，必要時由防暴警阻止偏離路線或引發衝突的人群。

違反公共秩序的個案，如非法集會或妨礙營業等會被記錄並調查，警方指，現行《刑法》第 107 條及第 109 條難以適用於一般示威者，正委託司法機關研究，釐清仇恨言論的法律定義及執法限制。

針對類似「China Out」等標語，警方指屬介乎言論自由與歧視之間的灰色地帶，執法部門需避免侵犯言論或人權，但同時強調有必要訂立「客觀標準」以判斷何時構成危害公共秩序。警方建議參考國際案例，包括日本於 2016 年頒布的《消除仇恨言論法》等，以助限制損害社會和諧的仇恨示威。

慶州及釜山部署超過 6,000 名警員

自 10 月 20 日起，南韓警方已進入高度戒備，加強慶州花白國際會議中心（APEC 主會場）一帶保安。周二起更啟動最高級別警戒，全面動員警力並暫停所有休假，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員。

警方亦在首爾部署約 4,800 名警員負責維持公共安全及應對示威，不過，首爾的反華情緒未有降溫跡象，亦出現有商戶涉拒絕中國顧客的爭議。首爾東區聖水洞一間咖啡店，近日在 IG 用英文更新簡介，表明「不接待中國顧客」（Sorry, we do not accept Chinese customers）。

聖水洞咖啡店：中國顧客影響店內氣氛 中國網紅：難以理解

事件引發多名中國遊客發文，指被拒絕入內，包括居韓中國網紅 Henry（粉絲約 19 萬人）亦在上周分享，形容該店是「我在韓國見過最具歧視性的咖啡店」，「中國顧客好不容易到訪，卻因國籍被拒，難以理解這種仇恨」。

店主指，自 10 月 21 日起不再接待中國顧客，解釋「社會上反華情緒強烈，中國顧客來店後，韓國客人的氣氛會變，我不希望出現這種情況」，又稱待氣氛平息後或會撤回做法。

事件在網上引發熱議，城東區區長鄭元吾（Chong Won-o）公開回應指，已知悉事件並將親自勸說店主撤回相關內容。

南韓9 月底起對中國團體遊客試行免簽入境，維持至明年六月，措施觸發韓國民間反華情緒升溫，部分保守團體反彈，極右派人士更提出「三禁法案」，建議限制中國資金投資房地產、醫療服務及選舉活動等，被批評是利用排外情緒加深社會分化。

來源：Korea Times 、Korea Herald

