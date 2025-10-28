許紹雄逝世終年 76 歲
南韓APEC｜嚴控反華示威 部署逾6000警 首爾有咖啡店表明「不歡迎中國顧客」遭抨擊｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞太經濟合作組織（APEC）峰會將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，當地連月出現的反華示威同時引起關注。南韓警方表示，已啟動最高級別警戒，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員，並已成立特別小組負責監察及處理仇恨言論，又建議當局修例提升罰則等。
特別小組監察惡意言論 有示威者曾撕毀中國國旗
據民主黨國會議員梁富南披露的警方內部文件，警方已成立特別小組，負責即時監察及處理虛假或惡意訊息，針對惡意誤導、事實扭曲及網上煽動行為。文件同時列明，警方將採取跨部門行動，應對反華極右集會，尤其在中國國家主席習近平訪韓期間。
中國駐首爾大使館已對當地的反華示威表達關注，認為事件或「損害雙邊關係及國家形象」。警方指，近期在首爾的反華示威中，有示威者撕毀中國國旗、破壞習近平肖像橫幅，可能引發外交爭議，但警方「執法存在限制」，呼籲當局修訂法律，以便針對仇恨言論有更明確的懲處依據。
警方：執法部門需避免侵犯人權
警方文件建議，在事前審批方面，可根據《集會及示威法》限制仇恨標語或禁止在外籍人士聚集地區遊行；現場執勤時，將按集會規模及強度部署人手。若出現仇恨言論，將透過擴音車多次警告，必要時由防暴警阻止偏離路線或引發衝突的人群。
違反公共秩序的個案，如非法集會或妨礙營業等會被記錄並調查，警方指，現行《刑法》第 107 條及第 109 條難以適用於一般示威者，正委託司法機關研究，釐清仇恨言論的法律定義及執法限制。
針對類似「China Out」等標語，警方指屬介乎言論自由與歧視之間的灰色地帶，執法部門需避免侵犯言論或人權，但同時強調有必要訂立「客觀標準」以判斷何時構成危害公共秩序。警方建議參考國際案例，包括日本於 2016 年頒布的《消除仇恨言論法》等，以助限制損害社會和諧的仇恨示威。
慶州及釜山部署超過 6,000 名警員
自 10 月 20 日起，南韓警方已進入高度戒備，加強慶州花白國際會議中心（APEC 主會場）一帶保安。周二起更啟動最高級別警戒，全面動員警力並暫停所有休假，在慶州及釜山部署超過 6,000 名警員。
警方亦在首爾部署約 4,800 名警員負責維持公共安全及應對示威，不過，首爾的反華情緒未有降溫跡象，亦出現有商戶涉拒絕中國顧客的爭議。首爾東區聖水洞一間咖啡店，近日在 IG 用英文更新簡介，表明「不接待中國顧客」（Sorry, we do not accept Chinese customers）。
聖水洞咖啡店：中國顧客影響店內氣氛 中國網紅：難以理解
事件引發多名中國遊客發文，指被拒絕入內，包括居韓中國網紅 Henry（粉絲約 19 萬人）亦在上周分享，形容該店是「我在韓國見過最具歧視性的咖啡店」，「中國顧客好不容易到訪，卻因國籍被拒，難以理解這種仇恨」。
店主指，自 10 月 21 日起不再接待中國顧客，解釋「社會上反華情緒強烈，中國顧客來店後，韓國客人的氣氛會變，我不希望出現這種情況」，又稱待氣氛平息後或會撤回做法。
事件在網上引發熱議，城東區區長鄭元吾（Chong Won-o）公開回應指，已知悉事件並將親自勸說店主撤回相關內容。
南韓9 月底起對中國團體遊客試行免簽入境，維持至明年六月，措施觸發韓國民間反華情緒升溫，部分保守團體反彈，極右派人士更提出「三禁法案」，建議限制中國資金投資房地產、醫療服務及選舉活動等，被批評是利用排外情緒加深社會分化。
相關報道：
其他人也在看
江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照
本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？Yahoo財經 ・ 6 小時前
江玉歡宣布重返新民黨
【Now新聞台】立法會議員江玉歡重返新民黨。 江玉歡在社交網站表示，重返新民黨是回到服務社會、政治參與的起點，自己約十年前加入新民黨，曾參與區議會選舉，後來暫時離開政壇，重回法律專業崗位，現時決定回到新民黨老家並肩作戰。至於黨主席葉劉淑儀就表示，江玉歡及副主席黎棟國都是法律專家，深信日後在二人協助下，必定能將立法工作做得更好。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索
（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。法新社 ・ 3 小時前
中共四中全會釋出的三個訊息
Getty Images 為期四天、由中共中央總書記習近平主持的中國共產黨第二十屆第四次中央委員會全體會議（四中全會）於上周舉行，會後發布公報。 這份綜合性文件突顯中國下一個五年經濟發展規劃的主要方向。 以下是從會議及公報中得出的三個重點： 反腐風暴可能比我們想像的還要大 中國觀察人士從週一（10月20日）持續關注出席人數的官方數據。 缺席這類由習近平主持的全體會議，必須有充分理由，例如嚴重疾病。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
特朗普：不會以副總統身份競逐2028年美國大選
美國總統特朗普表示，不會以副總統身份競逐2028年美國大選，認為共和黨在2028年將擁有一批頗具潛力的候選人，包括國務卿魯比奧及副總統萬斯。 根據美國憲法，美國總統最長任期為八年，但特朗普一直未有完全排除尋求第三屆總統任期的可能。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
特朗普暗示或放棄對中美第一階段經貿協議調查
【彭博】— 美國總統特朗普暗示，他可能會根據即將與中國國家主席習近平舉行的會談結果，放棄對中方是否違反其第一任期貿易協議的調查。Bloomberg ・ 1 天前
美軍兩飛機半小時內南海連環墜毀 中方：願從人道主義提供協助 「炫耀武力」引發安全問題｜Yahoo
美軍太平洋艦隊表示，兩架飛機在南海墮海，5 名機組人員全部安全獲救，情況穩定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
IMF急拉警報：美國債務恐比意大利、希臘更糟
國際貨幣基金組織（IMF）最新預測指出，美國政府的公共財政正處於危險的軌道上。預計到 2030 年，美國的政府債務佔國內生產毛額（GDP）之比將達到 143.4%，不僅刷新新冠疫情後的紀錄，更將超越長期以來以財政脆弱著稱的義大利和希臘。鉅亨網 ・ 3 小時前
立法會選舉｜鄧飛由選委界「轉跑道」 競逐教育界議席
【Now新聞台】立法會選舉提名期繼續，繼續有參選人到政府總部交表參選，其中爭取連任的教聯會副會長鄧飛會由選委界「轉跑道」，競逐教育界議席。立法會教育界參選人鄧飛：「這麼多新挑戰，世界大局的變化、國家的新規劃、香港生源結構的問題還有人工智能，對於教育帶來的巨大衝擊，對於教師的工作量亦是很大的衝擊，我希望今次能聚焦教育議題上，現時回來功能組別可能對於我來說，是更易發揮。」選委界方面，繼續有多人報名參選，當中包括爭取連任的民建聯執委林琳、前食物及衞生局政治助理陳凱欣，觀塘區議員鄧咏駿亦有報名，放棄競逐連任的議員馬逢國為他站台。這個界別日前已經有15人報名參選，當中包括有不同政黨的代表，亦有商人、律師、社福界人士等。提名期會在下星期四結束。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
在與美國貿易談判中 中國仍握有一項關鍵籌碼
【彭博】— 對稀土的掌控力將使中國在本周末吉隆坡談判中獲得前所未有的籌碼，迫使美國作出讓步。此外，北京手中還握著對一個更關鍵供應鏈的控制權：醫藥。Bloomberg ・ 3 天前
中美休戰方案被指迴避關鍵矛盾
【彭博】— 中美貿易談判代表已為特朗普與習近平在本周峰會後宣布一系列外交成果鋪好了台階。這些相對容易達成的共識令投資者頗為欣喜，但更深層的核心分歧依然未決。Bloomberg ・ 20 小時前
女首相氣勢如虹 高市早苗內閣支持率達74%
日本新任首相高市早苗領導的新政府，在週末公布的民意調查中開出紅盤，一上任即獲得 74% 的支持率，比前任石破茂內閣上台時的 51% 高出 20 多個百分點，為她累積了可觀的政治動能。鉅亨網 ・ 1 天前
中國稱轟炸機繞台演練！川普與習近平會晤前夕釋軍事訊號？
中國多架轟 - 6K 轟炸機近日飛近台灣周邊空域進行演練，正值美國總統川普與中國國家主席習近平預定舉行「川習會」前夕。此次中國軍方行動被視為釋出戰略訊號，凸顯中台局勢與美中關係的敏感時刻。鉅亨網 ・ 1 天前
政府冒牌水｜新物流署長郭黃穎琦履新：與同事一起化危為機
政府物流署早前捲入採購冒牌樽裝飲用水風波，新任政府物流服務署署長郭黃穎琦今日（27日）履新，接替已於9月19日展開退休前休假的陳嘉信。她表示，每個機構在發展時都會遇上問題及挑戰，自己上任後的首要工作是與部門同事溝通，了解物流署的工作和最新情況。 郭黃穎琦今早到北角政府合署上班，她表示近期在採購工作遇上挑戰，自己就am730 ・ 1 天前
立法會選舉 2025｜李家超斥反對勢力抹黑選舉 正常人事更替遭刻意歪曲｜Yahoo
立法會選舉提名期已經在上周展開，行政長官李家超今早（28 日）出席行政會議前見記者，表示會發信給所有公務員，提醒他們要「以身作則」，履行公民責任在 12 月 7 日投票。李家超並且表示，將會堅決防範和打擊任何干預破壞選舉的行為，指各項所謂「限制」和「祝福名單」的說法都是為了抹黑新選舉制度。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
政府停擺！美國2天超過1萬次航班延誤
美國聯邦政府持續停擺，空中交通管制員缺勤人數激增，周一（27 日）全美超過 5,600 個航班延誤，周日也有超過 8,800 個航班延誤。鉅亨網 ・ 10 小時前
同志替代框架暫緩期屆滿 政府：研究循行政措施解決 學者：政府不設框架或續違人權法
政府早前因應「岑子杰案」提出《同性伴侶關係登記條例草案》，9 月遭立法會否決後，特首李家超指局方將研究循「行政措施」保障同性伴侶的權利。隨著終院於 2023 年定下的兩年暫緩期於周一（27 日）屆滿，暫未見有進展。法庭線 ・ 8 小時前
中美就多項經貿問題形成基本共識 特朗普看好與習近平敲定全面協議
【彭博】— 美國和中國高級貿易談判代表周日表示，雙方就一系列有爭議的問題達成了一致。這一進展為總統特朗普與國家主席習近平敲定協議並緩解攪動全球市場的緊張局勢奠定了基礎。Bloomberg ・ 1 天前
李在明警告：韓國房地產是顆定時炸彈
南韓總統李在明警告，韓國房地產市場是一個即將破裂的泡沫，他支持韓國央行上週維持利率的決定。 由於擔心更低的借貸成本可能進一步刺激房地產價格上漲，李在明表示，必須避免引發曾困擾日本數十年的經濟困境。 李在明接受彭博電視採訪時表示：「事實上，韓國正面臨一場非常危險的鉅亨網 ・ 1 天前
美軍艦抵千里達參與軍演 委內瑞拉斥挑釁之舉
（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉今天譴責美國軍艦抵達鄰國千里達及托巴哥共和國參與聯合軍事演習，稱此為「挑釁之舉」，並聲稱已逮捕與美國中央情報局（CIA）有關的僱傭兵。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府在聲明中表示：「委內瑞拉譴責千里達及托巴哥共和國與中情局協調發起軍事挑釁，目的是在加勒比海地區挑起戰爭。」法新社 ・ 1 天前