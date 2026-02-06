博愛屯門藍地安老院項目平頂 料2027年啟用

【Now新聞台】博愛醫院位於屯門藍地的長者護理安老院正式平頂，目標2027年啟用。

勞工及福利局局長孫玉菡及社署署長杜永恒等出席平頂儀式。孫玉菡致辭時指，期望安老院落成後有更多樂齡科技設備可以實地應用，以提升長者安老服務質素。

項目是由博愛及應科院合作，提供1400多個宿位，是本港最大規模院舍。

