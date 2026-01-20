博愛慈善跑｜視障跑手與領跑員不只牽繩 真誠溝通互信並肩而行(何泳薇報道)

【Now新聞台】博愛醫院下周日舉行慈善跑籌款，部分參加者是視障人士，他們要完成賽事，就要依靠領跑員與他們建立互信。

乍看與一般跑手無異，仔細看他們都是「成雙成對」，由視力健全的領跑員用牽繩引導視障人士向前跑，慈善跑將於中環海濱舉行。

Gary患有視網膜色素病變，迷上長跑十幾年，是全港首位擁有長跑教練牌的視障人士，這天在主辦單位舉辦的工作坊帶領視障跑手與領跑員備戰。

不倒翁共融運動協會會長Gary：「其實我們最重要肯講，領跑員說多點，(視障)運動員有需要亦要提出。總之運動員的需求早些向領跑員講，讓他知道如何配合，只要大家磨合到就會跑得到。」

有首次領跑的參加者認為要先顧好體能，才能有效幫助視障跑手發揮，如何描述路面情況亦是一大挑戰。

領跑員Mars：「剛才金紫荊廣場有一個大概兩寸高的小石級，那一刻真的要停下來，告訴他現在踏前一步，就是要跨過那一級，就算我們正常視力，如果不留意都有機會絆倒。」

在慈善跑當日，視障人士沒有獨立的組別，而是和一般參加者在同一組別跑，達致真正共融。

