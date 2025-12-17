博愛慈善跑2026延長截止報名 1.25中環海濱開跑｜Yahoo活動街

邊跑邊做慈善！博愛醫院將於2026年1月25日（日），在假中環海濱舉行「恒基 X 博愛中環海濱慈善跑2026」，活動由博愛醫院主辦，並獲恒基兆業地產集團冠名贊助。獲多位「星級名人」親身支持，包括影帝謝君豪、神奇小子曹星如、人氣演員張振朗和黃智雯、親子專家麥雅緻，以及全球首位完成南北極馬拉松的視障跑手梁小偉等，共同為慈善出力，陣容鼎盛。是次慈善跑不僅凝聚社會各界力量，更因應社會狀況及整體需要，博愛醫院董事局決定將是次慈善跑籌得善款，分別用於 「大埔火災重建及支援項目」及「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」，讓更多市民可以同為慈善出力，喚起社會大眾對慈善關愛的傳承。所以參加者的每一步都為有需要人士送上真切關懷與支持，別具意義！

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」

廣告 廣告

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」設有10公里、3公里及1公里賽事，分別為企業及團體組、個人組、親子組及輪椅體驗組。路線途經添美道、干諾道中天橋、中環海濱長廊等，參賽跑手更跑入中環心臟地帶，並途經多個地標，包括The Henderson、終審法院、香港大會堂及ifc等。

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」1公里路線圖

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」3公里路線圖

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」10公里路線圖

「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑 2026」選手包及紀念品

Yahoo活動街 Yahoo Event Guide｜一文即睇本港各大展覽／演唱會／市集／嘉年華等精彩活動（持續更新）