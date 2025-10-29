博愛醫院推AI患者風險預警系統 首月平均住院時間減25%

【on.cc東網專訊】新一份《施政報告》提出，引進人工智能(AI)的應用，提升病人護理效率。醫院管理局指博愛醫院於7月起率先試行在全院病房推行人工智能風險預警系統，試行首1個月，病人平均住院日數已按年減少25%，死亡率亦降低。

醫管局在社交網頁表示，博愛醫院試行人工智能患者風險預警系統，透過AI分析病人的臨床維生指數、化驗結果及病史等數據，預測病人在未來48小時內，病情惡化的風險。

院方指初步試行數據顯示，應用AI預警系統，可預防病人病情惡化，讓醫護人員及早介入，試行首月，病人平均住院日數已按年減少25%，死亡率亦降低。 院方又指當預警系統偵測到病人可能有惡化風險時，會隨即透過病房儀錶板和手機發出警示，讓醫護清晰及快速掌握病人情況，及時診斷和治療，避免等到病人出現昏迷或血壓驟降等明顯惡化迹象才緊急處理。

在試行期間，系統提出預警的病人當中，93%病人都需要作進一步跟進，當中約30%需要護士即時介入，例如若發現病人氣道阻塞，護士會即時為病人進行抽痰及提供氧氣，而其他病人亦需要加強監察及通報醫生進一步跟進，以避免情況惡化。

醫管局指團隊會持續監察及深入分析數據，進一步確認系統對提升病人護理效率的成效，亦計劃今年底開始，陸續將AI預警系統，推展至其他醫院的病房使用。

