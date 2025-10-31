舊電單車注入香港靈魂 一群大叔製造鐵騎浪漫
博物館嘉年華︱免費派千個雪山菠蘿包 港式奶茶即沖示範 料2.5萬人次入場 即睇搶眼打卡位︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】康文署「繽Fun博物館嘉年華」11月1日至2日舉行在尖沙咀露天廣場，舉行大型戶外活動，有六大展區，包括巨型桌遊、最多可以12人混戰乒乓球桌、復古照相攤館等，又會派發1000個雪山叉燒菠蘿包給市民試食，以及6場「非遺」港式奶茶沖泡示範。康文署估計兩日合共有2.5萬人次遊玩。
今次嘉年華會是康文署主辦的第11屆「香港博物館節」的揭幕活動，今年以「博物館慶典年」為主題，為6間博物館慶祝生日，包括李鄭屋漢墓發現70周年、香港歷史博物館50周年、香港太空館45周年、香港鐵路博物館40周年、香港文化博物館25周年，以及香港抗戰及海防博物館1周年。
六大巨型設置 注目打卡位
為了提升市民對博物館的興趣和認識，嘉年華超過30項免費活動。當中有六大必玩活動。包括「棋妙博物館」，市民置身巨大桌遊當中，遊玩中認識博物館。「復古街拍照相館」即場自拍，約3分鐘就可以印出個人專屬懷舊報紙。「乓」紛大對戰，最多12人可以在一張圓形特大乒乓桌上對戰。「旱地冰球總動員」模擬冰上曲棍球的創新運動體驗，適合親子一同參與。「一人一筆接龍大派對」在巨型Muse Fest 裝置上即場手繪，進行集體創作。而「巨偶快閃館」則是嘉年華最搶眼的打卡位。
此外，大會與太空館聯乘推出限量版「雪山叉燒菠蘿包」，包裝融入獨特的太空設計元素，在太空館對出的攤位派發1000個給市民試食。香港代表的美食除了菠蘿包，還有非物質遺產的港式奶茶。兩日的嘉年華會，會有六場非遺港式奶茶沖泡示範，由資深奶茶師傅即場炮製。
康文署市場及業務拓展總監陳樂思表示，上屆嘉年華總共有2.5萬人次前來遊玩，相信今年都能達到這個數字。雖然沒有正式統計博物館節能為各個館帶來多少人流，但相信這是一個建立品牌的長遠活動，慢慢增加大眾的興趣。
免費旅客歷史文化導賞團
除了本地市民可以參與外，康文署與旅發局合作舉辦尖沙咀「博物館X歷史地標導賞團」，3小時的導賞團遊覽認歷史地標以及歷史博物館、太空館和香港藝術館。初步11月7日和9日都有團，普通話和英文團各一，每個團20至30人，如果反應熱烈會再加推。
11月博物館節期間，康文署轄下的17間博物館及藝術空間，推出超過100項節目。每個周末，在多間博物館舉辦不同主題的同樂日， 6 間慶祝周年紀念的博物館更 在特定日子輪流置有夾公仔機，供市民玩遊戲和贏取禮物。
