博羅依未來一兩日橫過南海 對香港直接威脅不大 天文台視乎風力變化考慮發強烈季候風信號｜Yahoo

2025 年 9 月 26 日 12:35 更新

【Yahoo 新聞報道】天文台預料，熱帶氣旋博羅依會在未來一兩日橫過南海並逐漸增強，大致移向海南島以南海域，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。但受中國東南沿岸的高壓脊及博羅依的共同影響，週末期間華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪。天文台指屆時會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。

【原來報道】

樺加沙已經減弱為低壓區，不過南海將會再有熱帶氣旋活動：強烈熱帶風暴博羅依現時正在橫過菲律賓中部，天文台預料他之後會橫過南海中南部，大致移向海南島以南海域。雖然博羅依不會迫近本港，但天文台提醒其相關的湧浪會在週末期間影響廣東沿岸，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台在昨日（25 日）的「天氣隨筆」表示，各大傳統電腦模式及人工智能電腦模式均預測博羅依會受副熱帶高壓脊南側的引導氣流影響，向西北偏西移動，在移向菲律賓中部後會橫過南海中南部。大部分電腦模式預料博羅依會大致移向海南島以南海域，但仍有個別模式，例如日本的電腦模式預測博羅依的路徑會較為接近海南島至雷州半島一帶。

強烈熱帶風暴 博羅依 在香港時間 2025 年 09 月 26 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 12.2 度，東經 122.8 度 (即香港之東南約 1440 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 110 公里。博羅依會在今日橫過菲律賓中部，隨後橫過南海中南部，大致移向海南島以南海域。

強烈熱帶風暴 博羅依 預測的位置和強度。在香港時間 2025 年 09 月 26 日 08 時的最新資料。

電腦模式預測博羅依在星期日（9月28日）下午8時的位置。

周日高地吹 7 級強風

天文台指，華南沿岸在週末期間會受中國東南沿岸的東北季候風，以及博羅依的共同影響，風勢較大，本港離岸及高地的風力會稍為增強。今早（26 日）早上 11 時半的「九天天氣預報」就指，周六（27 日）稍後離岸及高地間中吹 6 級強風，周日（28 日）離岸間中吹 6 級強風，高地則達 7 級。

目前評估，博羅依的環流會局限在海南島至越南沿岸一帶，但如果博羅依採取較為接近海南島至雷州半島一帶的路徑，其環流則有機會覆蓋珠江口，天文台指會密切監察博羅依的發展及其移動路徑，以及本地風力變化會否由博羅依主導。

湧浪波高可能達 1.5 米或以上

天文台又預料，博羅依進入南海後所帶來的湧浪會在週末期間抵達南海北部，其中湧浪波高可能達到 1.5 米或以上。天文台提醒，熱帶氣旋的危險性不限於當風暴接近時所帶來的惡劣天氣，如狂風、大雨、風暴潮等，熱帶氣旋在幾百公里外都可以傳來湧浪，因為湧浪的移動速度往往比熱帶氣旋快得多。

當湧浪進入淺水區時，其高度會突然增加，出其不意地侵襲沿岸地區，對在岸邊或進行水上活動的人士構成威脅。因此，天文台再次呼籲市民提防湧浪，「即使熱帶氣旋距離香港尚遠，本港天氣尚未轉壞，也請大家不要掉以輕心。」