博羅依離海南漸遠 廣東西南料迎暴雨
【on.cc東網專訊】因應颱風「博羅依」周日（28日）下午位處海南省三亞市以南海面，中央氣象台同日早上10時繼發颱風及暴雨黃色預警，預計廣東省西南部、海南省、廣西自治區南部等地直至周一（29日）會有大到暴雨，其中海南中南部及廣西南部等地部分地區更有大暴雨，局地出現特大暴雨。
截至周日下午，博羅依掠過海南南部對出海面，正以每小時20至25公里速度向西北方向移動，強度有所加強，預料周一凌晨至早上登陸越南中北部沿海地區，之後逐漸減弱。面對博羅依靠近海南，三亞上周六（27日）晚上已把防汛防風應急響應提升至第二級，全市多個景區及文體娛樂場所周日暫停營業，三亞鳳凰國際機場同時暫停航班升降。
除了海南，廣東省湛江市徐聞縣上周六亦發布颱風黃色預警信號，當地中小學校、幼稚園及託兒所停課。水利部同日組織防汛會商，由於暴雨區內部分中小河流可能發生超警以上洪水，故要求安排部署暴雨洪水防禦工作。
