卜國明不認同林哲玄建築業「爛得不能再爛」論 盧偉國：不要一竹篙打一船人(高詩敏報道)

【Now新聞台】候任及現任的工程界立法會議員都不認同林哲玄批評建築業「爛得不能再爛」的說法，認為如果發現害群之馬，應該向執法部門舉報，期望公眾公平看待事件。

前木工工程處處長、候任工程界立法會議員卜國明被問及林哲玄對建築界的批評，他就希望大家公平看待事件。

候任立法會議員(工程界)卜國明：「個人我是不認同這說法，不過我有機會的話會與他討論這個原因，看他為何會這樣評論。大家很多時可能看到的是不好的方面，希望希望多些看好的一面，如果有害群之馬，我們應該嚴肅處理他，把他送官查辦。」

廣告 廣告

他稱，近期發生的事件主要涉及樓宇工程的管理問題，建議政府考慮檢討相關制度。

至於現任工程界議員盧偉國則稱，監察工程震動的程序造假，有可能對結構或是對重要的設施有影響，但亦強調香港工程業界仍有很好的聲譽。

立法會議員(工程界)盧偉國：「不需要一竹篙打一船人，我們正常運作是做到，高質素的各種建築物也好，各種設備設施也好，都是佔多數。但是行業內有壞分子，行業內出現『老鼠屎弄壞一窩粥』這些情況，我們是非常痛心。如果你說多個環節很多人找機會造假，有時都真是防不勝防。」

他呼籲行業謹守崗位，揭發不合規的事，又透露政府正考慮針對大型工務工程中央採購物料，以減輕承建商在成本上的壓力。

#要聞