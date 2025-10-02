占基利將獲頒「法國奧斯卡」終身成就獎

【on.cc東網專訊】有「法國奧斯卡」之稱的《第51屆凱撒獎》將於下年2月27日舉行，而大會昨日就公布荷里活男星占基利（Jim Carrey）將會是今屆榮譽凱撒獎得主。

63歲的占基利擅拍喜劇，90年代憑多部喜劇包括《神探飛機頭》（Ace Ventura: Pet Detective）、《變相怪傑》（The Mask）、《絕世孖寶》（Dumb and Dumber）等片走紅，曾以2,000萬美元（約1.56億港元）片酬接拍《衰鬼線人》（The Cable Guy）而一度成為荷里活最高片酬影星。1998年占爺憑《真人show》（The Truman Show）成功轉型，並勇奪《金球獎》劇情組別最佳男主角，翌年他憑《娛人先生》（Man on the Moon）再下一城捧走《金球獎》喜劇／歌舞片組別影帝寶座。《凱撒獎》主辦單位法國電影學院形容占爺為「現代電影其中一把最原創性的聲音」。

廣告 廣告

除了占基利之外，美國女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、姬蒂班查（Cate Blanchett）與英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）等是過往《凱撒獎》榮譽凱撒獎得主。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】